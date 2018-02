RDC: les autorités interdisent les marches anti-Kabila dimanche à Kinshasa (officiel)

Kinshasa - Les autorités de la ville de Kinshasa ont, dans une lettre aux organisateurs, interdit samedi l'organisation le lendemain à Kinshasa des "marches pacifiques" des catholiques contre le maintien au pouvoir du président Joseph Kabila en République démocratique du Congo.Faute d"itinéraire à suivre, la ville ne saurait prendre acte de votre manifestation parce que ne pouvant en garantir un encadrement efficient", a écrit le gouverneur de Kinshasa André Kimbuta, dans une lettre aux responsable du Comité laïc de coordination (CLC).Dans la matinée, M. Kimbuta avait invité les organisateurs de la marche à une séance de travail en vue d'examiner l'itinéraire de la marche.Les avocats mandatés par le CLC à cet effet n'ont pas été reçus par les autorités qui exigeaient la présence physique des organisateurs, avait expliqué à l'AFP Georges Kapiamba, président l'Association congolaise pour l'accès à la justice (ACAJ)."N'ayant pas donné suite à mon invitation, vous avez privé les services compétents en charge du maintien de l'ordre public des informations nécessaires pour une évaluation et un encadrement conséquent de votre manifestation", ajoute M. Kimbuta.Interdites, les précédentes marches du comité laïc de coordination (CLC, un collectif d'intellectuels proche de l'Église catholique), les 31 décembre et 21 janvier ont été réprimées à balles réelles, faisant une quinzaine de morts d'après l'Église, deux selon les autorités.Le CLC a le soutien de l'épiscopat, qui a demandé aux Congolais de "demeurer debout et vigilants" contre la dictature en RDC.Les catholiques demandent au président Kabila, dont le mandat s'est achevé en décembre 2016, de déclarer publiquement qu'il ne serait pas candidat au scrutin présidentiel prévu le 23 décembre 2018.(©AFP / 24 février 2018 16h47)