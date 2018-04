RDC: un haut dirigeant du football congolais en garde à vue à Kinshasa

Kinshasa - Le président de la Fédération congolaise de football association (Fecofa), Constant Omari, et trois autres dirigeants sportifs de la République démocratique du Congo ont été placés en garde à vue à Kinshasa par la justice congolaise pour une affaire d'utilisation de fonds publics.M. Omari, qui est aussi vice-président de la Confédération africaine de football et membre du comité exécutif de la Fédération internationale de football (FIFA), était assis, visiblement faible, sur une chaise dans un bureau du parquet situé dans le quartier de Limete, dans le centre de Kinshasa, a rapporté un journaliste de l'AFP.MM. Omari, Barthélémy Okito, secrétaire général aux Sports de la RDC, ainsi que Roger Bondembe et Théobad Binamungu, deux vice-présidents de la Fecofa, sont en "garde à vue" depuis 21h30 mardi et "sont en instance d'être entendus", a déclaré à l'AFP un magistrat du parquet sous couvert de l'anonymat."Ils seront interrogés sur l'utilisation des fonds publics dans l'organisation des rencontres sportives des équipes nationales de football et des clubs engagés aux compétitions africaines", a indiqué ce magistrat, insistant sur le "caractère secret" de l'instruction.Les quatre hommes sont "entendus sur des présumés détournements d'un million de dollars destiné à l'organisation de quatre matches de football", a déclaré à l'AFP Me Alain Makengo, un défenseur des sportifs congolais.Dans un communiqué, la Ligue nationale de football congolais (Linafoot) a annoncé la suspension de "toutes ses activités jusqu'à nouvel ordre".La suspension de la 23e édition du championnat national est faite en "solidarité" avec M. Omari et ses deux vice-présidents, "humiliés et privés injustement de leur liberté", indique ce communiqué signé par le président de la Linafoot, Bosco Mwehu, et son secrétaire, Emmanuel Kande.Outre ce championnat d'élite, la Ligue de football de Kinshasa a également suspendu ses activités sur toute l'étendu de la capitale, "en guise de soutien et de solidarité" aux dirigeant placés en garde à vue.(©AFP / 18 avril 2018 16h42)