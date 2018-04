RGPD: lancement d'un guide d'accompagnement pour les PME

Paris - La Commission nationale informatique et liberté (CNIL) et Bpifrance ont présenté mardi, en présence du secrétaire d'Etat au Numérique Mounir Mahjoubi, un guide expliquant aux PME comment appliquer au mieux les dispositions du règlement européen de protection des données (RGPD).Ce guide, qui se veut pratique, doit aider les plus petites entreprises à intégrer à leur fonctionnement les dispositions du RGPD, de la constitution de leur registre de données à la sécurisation de ces dernières, en passant par le triage et le consentement explicite des clients ou fournisseurs concernés."Les obligations du RGPD sont proportionnelles à la taille des entreprises. Mais c'est surtout un espoir de valeur, une opportunité pour les PME de prendre le virage du numérique via la valorisation de la donnée", a estimé le secrétaire d'Etat lors de la présentation."Le RGPD se serait fait soit-disant au détriment des entreprises et en particulier des plus petites. C'est une position délétère et fausse car le RGPD est facile pour les PME, il n'y a pas forcément de contraintes nouvelles, ce sont avant tout des principes de bon sens", a insisté pour sa part la présidente de la CNIL Isabelle Falque-Perrotin.Pour le président de Bpifrance, Nicolas Dufourcq, les entreprises doivent prendre conscience que "les clients sont prêts à donner beaucoup de données pour être dans une bulle numérique, mais ils demandent en échange un niveau de protection élevé, qu'ils n'avaient pas jusqu'alors".Le RGPD, qui entre en vigueur le 25 mai, renforce la protection des données personnelles des citoyens européens et sera applicable à l'ensemble des entreprises, y compris celles qui ne sont pas basées dans l'UE.Il prévoit un accompagnement des entreprises dans une première phase mais donne également aux CNIL européennes, et à leur organisme bruxellois, le G29, la possibilité de sanctionner des entreprises contrevenant au règlement, notamment par une amende allant jusqu'à 4% du chiffre d'affaires mondial.(©AFP / 17 avril 2018 08h30)