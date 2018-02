RUAG décroche un nouveau mandat de l'ESA pour son site de Nyon

Nyon (awp/ats) - RUAG Space a décroché un nouveau mandat de l'Agence spatiale européenne (ESA) pour son site de Nyon. L'entreprise développera huit micro-bioréacteurs pour des expériences sur des levures de bière à bord de la Station spatiale internationale (ISS).En vue des expérimentations qu'elle souhaite mener à partir de 2019 à bord de l'ISS, l'ESA a demandé à RUAG Space de développer les huit micro-bioréacteurs dans lesquels seront menées, en conditions de microgravité, différentes expériences sur Saccharomyces cerevisiae, mieux connu sous le nom de levure de boulanger ou levure de bière.Ce champignon unicellulaire subira des tests biologiques visant à déterminer les effets de l'apesanteur sur les microorganismes. Une fois intégrés dans l'installation BIOLAB à bord de l'ISS, les bioréacteurs réaliseront les expériences de façon entièrement automatique et surveilleront de nombreux paramètres, de la température au pH en passant par les concentrations en oxygène.Cette expérience a été conçue par des scientifiques basés en Suisse (Centre de compétences en recherche biomédicale et technologies spatiales de la Haute École de Lucerne) et en Belgique (Centre de Biologie Structurale et de Bioinformatique de l'Université Libre de Bruxelles), précise encore RUAG Space dans un communiqué.Premier fournisseur du secteur aérospatial en Europe, RUAG Space a déjà fabriqué du matériel pour de nombreuses missions de l'ESA. C'était le cas par exemple sur les sondes Rosetta et ExoMars ou les satellites LISA Pathfinder et Cryosat 2. L'entreprise fournit également depuis 1979 les coiffes des lanceurs européens Ariane et Vega.ats/buc(AWP / 22.02.2018 17h39)