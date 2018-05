RWE voit plonger son bénéfice avant le rapprochement avec EON

E.ON

Francfort - L'énergéticien allemand RWE s'est montré confiant mardi pour 2018 malgré un plongeon de son bénéfice net au premier trimestre, marqué par des prix de l'énergie en baisse et l'annonce de spectaculaires échanges d'actifs avec son rival EON.Le bénéfice net du groupe sur la période de janvier à mars a reculé de 34,5% pour s'établir à 620 millions d'euros, contre 946 millions sur la même période l'année passée.Retraité de certains évènements exceptionnels, le bénéfice net ajusté, chiffre clé chez RWE, a baissé de 25,0%, à 517 millions d'euros, dépassant les attentes des analystes interrogés par le fournisseur de services financiers Factset, qui tablaient sur 513 millions d'euros.L'excédent brut d'exploitation (Ebitda) du groupe a baissé de 11,3% à 1,89 milliard d'euros, plombé notamment par le recul des prix de gros de l'électricité, tandis que le chiffre d'affaires s'est replié de 6,7% à 12,41 milliards d'euros.RWE et EON visent "fin 2019" pour boucler leurs spectaculaires échanges d'actifs, qui feront du premier un spécialiste de la production d'énergie et du second un géant des réseaux.Cette opération complexe, qui redistribue les cartes sur le marché allemand de l'énergie, passe d'abord par la cession à EON d'Innogy, filiale d'énergies renouvelables de RWE.Les deux groupes rhénans basés à Essen ont lancé fin avril la première partie de leur plan, soit l'offre publique d'EON sur les 76,8% d'Innogy détenus par RWE."La réalisation de la transaction progresse comme attendu", affirme RWE dans un communiqué détaillant les résultats trimestriels."Nous avons entamé les discussions préliminaires avec les autorités de la concurrence dans le processus d'obtention des autorisations nécessaires", ajoute le groupe.Pour 2018, RWE se montre "confiant" dans ses chances d'atteindre ses "objectifs opérationnels", mais ne les détaillera qu'une fois calculées les conséquences sur ses comptes de la vaste transaction avec EON."Nos prévisions publiées en mars (...) sont devenus superflues", explique le groupe.A la Bourse de Francfort vers 8H40 GMT, RWE cédait 1,35% à 19,72 euros, dans un marché en légère baisse de 0,12%.ys/cfe/nas(©AFP / 15 mai 2018 09h09)