Raid aérien israélien contre le Hamas à Gaza

Jérusalem - L'armée de l'air israélienne a bombardé dimanche avant l'aube une position du mouvement islamiste Hamas à Gaza après une attaque palestinienne dans le sud d'Israël, selon un communiqué militaire.Un appareil militaire israélien "a ciblé une position dans un complexe militaire appartenant au mouvement terroriste Hamas à Rafah", dans le sud de la bande de Gaza contrôlée par le Hamas, a indiqué l'armée dans ce communiqué.Selon une source de sécurité palestinienne, la frappe a visé une base de la branche armée du mouvement islamiste, les brigades Ezzedine al-Qassam, provoquant des dommages mais pas de victime.Elle est intervenue après que quatre Palestiniens "transportant des bouteilles remplies de matériel inflammable", ont franchi illégalement samedi soir la barrière de sécurité entre Israël et la bande de Gaza, près du kibboutz (ferme collective) de Kissoufim, a indiqué le quotidien israélien Haaretz citant l'armée.Là, les Palestiniens ont tenté d'incendier des engins utilisés pour des travaux sur la barrière, a déclaré une porte-parole militaire à l'AFP. Les machines ont été endommagées mais n'ont pas pris feu et les assaillants se sont enfuis vers Gaza, selon elle.Il n'y a pas eu de victime.Le chef des services de renseignements militaires israéliens, le général Herzl Halevi, a mis en garde le Hamas contre de nouvelles attaques palestiniennes."Le Hamas se jette dans les bras de l'Iran et utilise les civils en les envoyant (à la barrière de sécurité). Le Hamas doit comprendre que de tels actes rendraient la situation pire" pour le mouvement palestinien", a-t-il averti, sans autre précision.L'Iran et le Hamas sont deux bêtes noires d'Israël.Israël et le Hamas observent un cessez-le-feu tendu de part et d'autre de la barrière depuis la guerre de 2014, la troisième en six ans dans l'enclave soumise depuis une décennie à un sévère blocus israélien.Des projectiles sont tirés par intermittence de Gaza vers le sud d'Israël, limitrophe de l'enclave palestinienne. L'armée israélienne riposte en prenant pour cibles des positions du Hamas.Quatre soldats israéliens avaient été blessés le 17 février dans l'explosion d'un engin disposé le long de la barrière, provoquant une riposte israélienne.Israël dit tenir le Hamas pour responsable de la sécurité sur la bande de Gaza qu'il contrôle depuis 2007 même si les tirs ou les attaques sont attribuées à d'autres groupes palestiniens.(©AFP / 25 mars 2018 18h06)