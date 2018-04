Raid en Syrie: Israël en "combat direct" avec l'Iran, avertit le Hezbollah

Beyrouth (Liban) - Israël a commis une "erreur historique" en menant le 9 avril un raid contre une base aérienne militaire en Syrie, qui place l'Etat hébreu en "combat direct" avec l'Iran, a déclaré vendredi Hassan Nasrallah, chef du mouvement chiite libanais Hezbollah.Au moins 14 combattants, dont sept Iraniens, ont été tués dans cette frappe qui a visé peu avant l'aube la base militaire T-4, dans la province centrale de Homs, et qui a été imputée à Israël par le régime syrien de Bachar al-Assad et l'Iran.Les Israéliens "doivent savoir qu'ils ont commis une erreur historique, ils se sont mis eux-mêmes en combat direct avec l'Iran avec cette agression", a affirmé Hassan Nasrallah, dont le mouvement est un allié de Téhéran et du régime de Damas, dans un discours retransmis à la télévision."C'est sans précédent depuis sept ans: qu'Israël prenne pour cible clairement les forces des Gardiens de la révolution qui sont présents en Syrie", a-t-il souligné, en référence à l'armée d'élite du régime iranien."C'est un évènement charnière pour la situation de la région", a estimé le chef du Hezbollah libanais.Israël et la Syrie sont officiellement en état de guerre. Les relations sont d'autant plus tendues que trois ennemis d'Israël opèrent sur le théâtre syrien: le régime lui-même, l'Iran et le Hezbollah libanais.En février, Israël avait visé ce même aéroport militaire en affirmant qu'un drone avait été envoyé par l'Iran sur son territoire depuis cet aéroport, présenté comme une "base iranienne".(©AFP / 13 avril 2018 16h51)