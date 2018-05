Raids aériens israéliens sur Gaza après les tirs de mortier sur Israël (Hamas)

Gaza (Territoires palestiniens) - L'armée israélienne a mené mardi des raids aériens sur des infrastructures du Hamas et du Jihad islamique dans la bande de Gaza, quelques heures après le tir d'une trentaine d'obus de mortier depuis l'enclave palestinienne vers le territoire israélien, a indiqué le Hamas.Au moins une infrastructure du Hamas, qui gouverne la bande de Gaza, et quatre du Jihad islamique ont été touchées, selon des sources sécuritaires.Il n'y a pour l'heure aucune information sur de possibles victimes.Un porte-parole du Hamas a indiqué que des bases "de la résistance" avaient été touchées, utilisant la terminologie habituelle du mouvement islamiste.L'armée israélienne a elle indiqué sur Twitter: "Nos forces opèrent actuellement dans la bande de Gaza. Les explosions entendues en sont le résultat. Plus de détails à venir."Ces frappes interviennent peu de temps après que le Premier ministre Benjamin Netanyahu a promis de riposter "avec force" à la trentaine d'obus de mortier tirés dans la matinée depuis l'enclave palestinienne vers le sud d'Israël sans causer de victimes.La majorité des 28 obus ont été interceptés par le système antimissiles Dôme de fer, selon l'armée israélienne.Il s'agit de l'attaque au mortier la plus importante depuis la guerre de 2014 entre Israël et le Hamas, selon le Shin Beth, le service de sécurité intérieure israélien.Il n'y a eu pour l'heure aucune revendication de ces tirs d'obus, que les médias israéliens imputent au Jihad islamique.Israël tient pour sa part le Hamas pour responsable de toutes les attaques menées depuis la bande de Gaza.(©AFP / 29 mai 2018 10h40)