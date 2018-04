Raids du régime sur Douma près de Damas, négociations attendues

Beyrouth - Le régime syrien a mené dimanche matin des raids aériens sur la ville de Douma, pour pousser un groupe rebelle à quitter son dernier fief près de Damas, a rapporté l'Observatoire syrien des droits de l'Homme (OSDH).Dans le même temps, les médias syriens ont affirmé que le pouvoir de Bachar al-Assad allait reprendre dans la journée les négociations avec le groupe rebelle Jaich al-Islam, présent à Douma et qui refusait jusqu'à présent d'évacuer la cité."Les terroristes de Jaich al-Islam ont demandé des négociations avec l'Etat syrien et l'Etat va commencer les négociations", selon l'agence de presse officielle syrienne Sana.Douma est la dernière ville qui échappe au régime dans la vaste région de la Ghouta orientale, située aux portes de Damas."L'aviation du régime a repris le matin ses frappes dans le secteur de Douma", après une brève interruption, a indiqué l'OSDH, estimant que le pouvoir avait recours à ces raids "pour faire pression sur Jaich al-Islam".Après l'échec de précédentes négociations sur le sort de Douma, le régime avait repris vendredi ses bombardements meurtriers sur la cité, et ses forces avaient progressé au sol dans les champs environnants.Le point d'achoppement est le départ du groupe rebelle, miné par des divisions internes, l'aile radicale de Jaich al-Islam refusant toute évacuation de Douma.Selon l'OSDH, plus de 80 civils sont morts dans les raids depuis vendredi.Les Casques Blancs, ces secouristes qui opèrent en zones rebelles en Syrie, ont pour leur part accusé le régime d'avoir mené une attaque chimique samedi à Douma, en faisant état de dizaines de morts par suffocation. Le groupe Jaich al-Islam a lancé les mêmes accusations.Les médias d'Etat syriens ont eux démenti, dénonçant une "farce" et les "fabrications" des insurgés en déroute.(©AFP / 08 avril 2018 08h30)