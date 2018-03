Raiffeisen affiche une forte hausse du bénéfice annuel

Zurich (awp) - Raiffeisen a enregistré en 2017 un bénéfice net en forte hausse à 917,1 mio CHF, soit une progression de 21,6% sur un an. Tous les secteurs ont contribué à cette performance, de même que des effets uniques positifs. Pour 2018, la troisième banque helvétique ne s'attend pas à réaliser de meilleurs résultats que ceux de l'"excellent" exercice écoulé, annonce-t-elle vendredi.Durant la période sous revue, le résultat opérationnel s'est envolé de 29,7% à 1,11 mrd CHF et le produit d'exploitation a augmenté de 6,5% à 3,3 mrd, selon le communiqué.Les recettes générées par les opérations d'intérêts se sont inscrites à 2,2 mrd CHF (+1,3%), les opérations de commissions et prestations de services à 494,3 mio (+5,9%) et celles de négoce à 230,4 mio CHF (+1,1%).Au niveau du bilan, les prêts à la clientèle ont pris 4,1% à 180,5 mrd CHF tandis que les créances hypothécaires ont augmenté de 4,3% à 172,6 mrd. Les actifs sous gestion (AuM) ont pour leur part avancé de 3,4% à 209,6 mrd CHF et les dépôts de la clientèle sont en hausse de 3,7% à 164,0 mrd.lk/buc(AWP / 02.03.2018 06h51)