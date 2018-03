Raiffeisen affiche une forte hausse du bénéfice annuel

(développement)Zurich (awp) - Raiffeisen a enregistré en 2017 un bénéfice net "record" de 917,1 mio CHF, soit une progression de 21,6% sur un an. Tous les secteurs ont contribué à cette performance, de même que des effets uniques positifs. Pour 2018, la troisième banque helvétique ne s'attend pas à réaliser de meilleurs résultats que ceux de l'"excellent" exercice écoulé, annonce-t-elle vendredi.Durant la période sous revue, le résultat opérationnel s'est envolé de 29,7% à 1,11 mrd CHF et le produit d'exploitation a augmenté de 6,5% à 3,3 mrd, selon le communiqué.Les recettes générées par les opérations d'intérêts se sont inscrites à 2,2 mrd CHF (+1,3%), les opérations de commissions et prestations de services à 494,3 mio (+5,9%) et celles de négoce à 230,4 mio CHF (+1,1%).Le gain net a profité à hauteur de 119,4 mio CHF de la vente des participations dans Helvetia et Avaloq ainsi que d'autres positions.Les charges d'exploitation ont pour leur part enregistré une hausse 1,3% à 2,0 mrd CHF et le ratio coûts/revenus s'est aussi amélioré (-3,1 points à 60,8%).Au niveau du bilan, les prêts à la clientèle ont pris 4,1% à 180,5 mrd CHF tandis que les créances hypothécaires ont augmenté de 4,3% à 172,6 mrd. Les actifs sous gestion (AuM) ont pour leur part avancé de 3,4% à 209,6 mrd CHF et les dépôts de la clientèle sont en hausse de 3,7% à 164,0 mrd.Au cours de l'exercice en cours, la banque ne s'attend pas à dépasser les résultats de 2017, selon le communiqué.PROCÉDURE FINMAL'année dernière a également été marquée par la procédure ouverte par l'Autorité fédérale de surveillance des marchés (Finma) à l'encontre de Raiffeisen Suisse. L'établissement st-gallois rappelle que "différentes investigations ont soulevé des questions relatives aux structures et processus en lien avec la gestion des participations", sans fournir d'autres informations.Cette semaine, la coopérative bancaire a décidé de porter plainte contre son ancien directeur général (CEO) Pierin Vincenz. Raiffeisen soupçonne son ancien patron de gestion déloyale et espère que cette plainte permettra de faire la lumière sur les événements. La procédure est dirigée à l'encontre de M. Vincenz et toute autre personne potentiellement impliquée.lk/buc(AWP / 02.03.2018 07h30)