Raiffeisen cherche une solution pour Investnet

St-Gall (awp/ats) - Raiffeisen cherche une solution quant à sa participation majoritaire dans la société Investnet. Le groupe bancaire st-gallois souhaiterait céder cette participation à l'ancien patron de l'entreprise Pierin Vincenz, selon le journal dominical Schweiz am Wochenende.Contacté par l'ats, le groupe confirme que des discussions sont en cours sur l'organisation de la société Investnet, sans donner davantage de précisions.L'Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers (FINMA) a ouvert fin octobre une procédure portant sur la gouvernance au sein du groupe Raiffeisen. L'enquête porte précisément sur la prise de participation majoritaire dans Investnet.Pierin Vincenz, l'ancien directeur général de Raiffeisen, détient à titre privé 15% des actions d'Investnet. Basée à Herisau, cette société est active dans le conseil et le financement pour les petites et moyennes entreprises (PME).Raiffeisen entend désormais se défaire complètement de sa participation de 60%, écrit Schweiz am Wochenende. Des négociations seraient en cours avec Pierin Vincenz et d'autres partenaires. L'opération pourrait s'avérer coûteuse pour la banque, selon le journal dominical.(AWP / 04.02.2018 12h19)