Raiffeisen: entités régionales inquiètes pour le dégât d'image

Egerkingen SO (awp/ats) - Les remous autour de son ancien dirigeant Pierin Vincenz ne manquent pas d'alerter certaines coopératives du groupe bancaire st-gallois Raiffeisen. L'entité de Gäu-Bipperamt, dans les cantons de Soleure et Berne, évoque un gros dégât d'image.Devant l'assemblée des coopérateurs samedi à Egerkingen (SO), le président du conseil d'administration de la banque Raiffeisen de Gäu-Bipperamt a consacré une partie de son discours à l'affaire Vincenz. "Il y a un énorme dégât d'image", a lâché Iwan von Rohr, selon un communiqué publié samedi."Nous attendons une explication complète du cas", a ajouté Iwan von Rohr. La banque Raiffeisen de Gäu-Bipperamt entend "reconstruire la confiance perdue dans la marque Raiffeisen, marque dans laquelle les clients attendent sérieux et qualité des services".Procédure pénalePour mémoire, Pierin Vincenz fait l'objet d'une procédure pénale pour gestion déloyale. Patron de Raiffeisen de 1999 à 2016, il est actuellement en détention préventive.L'enquête fait suite à une plainte pénale déposée fin 2017 par l'émetteur de cartes de crédit Aduno, société contrôlée à 25% par la banque et dont Pierin Vincenz a présidé le conseil d'administration entre 1999 et 2017.Aduno reproche notamment à Pierin Vincenz de s'être enrichi personnellement lors de plusieurs acquisitions, notamment celle de la société d'investissement Investnet, revendue depuis par Raiffeisen. Le Grison, ex-star du paysage bancaire helvétique, conteste les accusations portées à son encontre.Investigations de la FINMAPar ailleurs, une procédure de l'Autorité de surveillance des marchés financiers (FINMA) est toujours en cours contre la banque. Celle-ci examine plusieurs questions en lien avec la gouvernance d'entreprise du groupe bancaire st-gallois et ses acquisitions.(AWP / 11.03.2018 14h09)