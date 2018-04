Raiffeisen remplace l'épouse de l'ex-CEO à la tête du département juridique

Saint-Gall (awp) - Le groupe bancaire Raiffeisen change de chef du département juridique. Roland Luchsinger a été nommé à ce poste avec effet au 1er juillet prochain, a confirmé la banque mardi suite à un article de la Handelszeitung. M. Luchsinger remplace Nadja Ceregato, l'épouse de l'ancien directeur général (CEO) du groupe, actuellement en détention préventive, Pierin Vincenz. On savait depuis fin mars que Mme Ceregato abandonnait sa tâche au sein de la banque.M. Luchsinger est âgé de 41 ans et il vient de la Banque cantonale de Zurich (ZKB) où il exerçait jusqu'ici la fonction de responsable Financial Crime Compliance.rw/uh/rp/buc(AWP / 17.04.2018 19h00)