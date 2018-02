Raiffeisen réorganise les rapports de participation chez Investnet

Zurich (awp) - Le groupe bancaire Raiffeisen réorganise ses relations avec Investnet, dans lequel il est investisseur principal. La banque se concentrera, avec PME Capital, sur le financement des petites et moyennes entreprises (PME) tandis que les interdépendances financières entre Investnet Holding, PME Capital et Investnet seront supprimées, précise-t-elle lundi.Raiffeisen participe au financement de PME depuis 2012 en tant qu'investisseur principal d'Investnet Holding. L'objectif de la réorganisation est de simplifier les rapports de participation et de se concentrer sur les coopérations.La banque acquiert toutes les actions de sa participation majoritaire PME Capital, en échange de quoi les actionnaires minoritaires actuels reprennent l'intégralité d'Investnet. Les deux entreprises travailleront dans le cadre d'un contrat de coopération."Cette réorganisation permet une répartition claire des tâches. Nous nous concentrons sur le financement des cas de croissance prometteurs et des cas de succession auprès des PME disposant de fonds propres, et Investnet sur la gestion de ces participations", a expliqué Urs Gauch, membre du conseil d'administration d'Investnet Holding.Dans le cadre de la réorganisation, les conseils d'administration des sociétés Investnet seront repourvus. Pierin Vincenz, président du conseil d'administration en exercice, a décidé de ne pas se porter candidat.ol/jh(AWP / 26.02.2018 15h16)