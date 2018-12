Rapid Nutrition: les actionnaires ont accepté toutes les propositions

Zurich (awp) - Les actionnaires du fabricant de compléments alimentaires Rapid Nutrition, réunis samedi en assemblée générale, ont accepté toutes les propositions du conseil d'administration, a indiqué la société britannique cotée sur SIX vendredi soir.La société avait prévu de se retirer de la cotation à Zurich avant de changer ses plans cette année et de renoncer à son projet en avril dernier. Au cours de l'exercice clos fin juin, Rapid Nutrition a vu son chiffre d'affaires augmenter d'un quart et son bénéfice net plus que doubler.kw/rp(AWP / 01.12.2018 19h49)