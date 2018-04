Realstone Development Fund a augmenté sa fortune et ses recettes

Lausanne(awp) - Le fonds immobilier Development Fund de Realstone a augmenté sa fortune de 38% à 906 millions de francs en 2017. Cette progression résulte d'une acquisition à Genève et d'investissements dans des projets en cours, notamment à Horgen.Les revenus locatifs ont bondi de près de 37% à 23,2 millions de francs, notamment grâce à la commercialisation des projets Sébeillon à Lausanne et Square Haldimand à Yverdon-les-Bains.L'exercice a bouclé sur un résultat net de 7,6 millions de francs (+130%). Le dividende se monte à 1,16 franc par part et le rendement des placements étaient de 4,52% à la fin de l'année.Le fonds est coté à la Bourse suisse depuis juin 2017.ra/rw/rp(AWP / 16.04.2018 19h45)