Reconditionnement de smartphones: Recommerce lève 50 M euros

Paris - Le spécialiste français du reconditionnement de smartphones Recommerce group vient de lever 50 millions d'euros pour se développer en France et en Europe sur ce marché qui a explosé ces dernières années, a-t-il annoncé mardi.Les fonds d'investissement Creadev (famille Mulliez) et Capzanine ont réalisé l'essentiel de l'investissement, selon l'entreprise, qui n'a pas donné de détails sur la répartition du capital.Près de 2 millions de smartphones reconditionnés ont été vendus en France en 2017, soit 7% des ventes totales de ces appareils, selon Recommerce.Le secteur devrait connaître une croissance de +48% d'ici à 2022.Recommerce rachète notamment les smartphones repris par les opérateurs à leurs clients changeant d'appareil.Il revend ensuite les appareils reconditionnés via les opérateurs eux-mêmes, la grande distribution, les magasins spécialisés et la vente en ligne.L'entreprise fondée en 2009 est l'un des poids lourds du marché français, avec "de 60 à 100.000 smartphones" reconditionnés par mois, selon son président et co-fondateur, Pierre-Etienne Roinat, qui souligne que l'entreprise est "rentable".Recommerce prévoit un chiffre d'affaires de 50 à 55 millions d'euros pour son exercice décalé 2017/2018 et veut "passer le plus rapidement possible la barre des 100 millions d'euros" a indiqué M. Roinat.L'entreprise emploie directement 70 salariés, et fait travailler environ 120 personnes chez les prestataires qui assurent le reconditionnement.L'un de ses atouts essentiels repose sur les algorithmes qu'elle a développés pour être capable de prévoir avec précision, au moment du rachat du smartphone, son futur prix de revente, a expliqué M. Roinat.Cette technologie dans laquelle Recommerce a investi une quinzaine de millions d'euros peut être développée à grande échelle, et sur d'autres produits que le smartphone, a-t-il indiqué.(©AFP / 06 février 2018 12h22)