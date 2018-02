Reconstruction de l'Irak: les engagements atteignent 30 milliards de dollars

Les engagements en faveur de l'Irak ont atteint 30 milliards de dollars, soit un tiers des besoins exprimés par Bagdad, lors de la conférence sur la reconstruction de ce pays ravagé par la guerre contre les jihadistes, a annoncé mercredi le Koweït."L'engagement de la communauté internationale envers l'Irak a été clair durant la conférence" avec un montant total de 30 milliards de dollars, soit 20,3 milliards d'euros, a dit à la presse cheikh Sabah al-Khaled Al-Sabah, le chef de la diplomatie du Koweït, pays hôte.Cet engagement a été illustré, selon lui, par la participation à cette conférence de trois jours de 76 pays, 51 organismes d'aide internationale, 107 associations et fondations et 1.850 hommes d'affaires."On espérait un montant plus important", a toutefois rappelé à l'AFP le ministre irakien des Affaires étrangères, Ibrahim al-Jaafari, dans une première réaction.Au premier jour de la conférence, lundi, les responsables irakiens avaient en effet chiffré les besoins de leurs pays à 88 milliards de dollars (77 mlds EUR), dont 22 milliards USD (17,8 mlds EUR) à court terme.(©AFP / 14 février 2018 16h15)