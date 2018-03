Redoutant un conflit commercial, la Bourse de Paris chute

La Bourse de Paris baissait nettement (-1,01%) vendredi matin, s'enfonçant comme la veille sous le coup des craintes générées par la nouvelle volée de sanctions commerciales contre la Chine annoncées par Donald Trump.A 09H16, l'indice CAC 40 perdait 52,10 points à 5.115,11 points. La veille, il avait déjà reculé de 1,38%."C'est la première fois que les marchés réagissent violemment à des mesures politiques. Certes, dans le passé, le référendum britannique ou l'élection américaine avaient généré de la volatilité à court terme, mais cette fois il ne s'agit pas d'une réaction à un scrutin, mais bien à une stratégie politique déployée par la Maison blanche et dont les conséquences inquiètent sérieusement les investisseurs," ont noté les analystes d'Aurel BGC."La montagne pourrait accoucher d'une souris. Donald Trump cherche à négocier et obtenir des concessions, plus qu'à couler l'économie", ont-ils toutefois nuancé.Le président a signé jeudi "un memorandum présidentiel ciblant l'agression économique de la Chine" et évoqué des mesures punitives contre des importations chinoises, faisant ployer sévèrement Wall Street jeudi et les marchés asiatiques dans son sillage vendredi matin."Les relations entre Pékin et Washington seront suivies comme le lait sur le feu dans les prochaines semaines et il sera particulièrement ardu de distinguer ce qui relève des effets d'annonce ou de réalités plus concrètes", a complété Aurel BGC en anticipant que "la volatilité devrait être très forte aujourd'hui".Du côté des indicateurs, les commandes de biens durables et les ventes de logements neufs en février aux États-Unis sont attendues.Sur le terrain des valeurs, l'ensemble de l'indice CAC 40 évoluait dans le rouge, STMicroelectronics en tête (-2,09% à 19,01 euros), toujours pénalisé par les déboires des valeurs technologiques américaines dans le sillage de Facebook et de polémique autour de l'utilisation indue de données personnelles de millions de ses utilisateurs par une société britannique.CAC 40 (Euronext)(©AFP / 23 mars 2018 09h48)