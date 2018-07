Référendum aux Comores: début du vote pour approuver ou non le renforcement des pouvoirs du président

Les électeurs comoriens ont commencé à voter lundi lors d'un référendum destiné à approuver ou non une réforme constitutionnelle qui permettrait au président Azali Assoumani de briguer deux autres mandats consécutifs, ont constaté des journalistes de l'AFP.Les opérations de vote ont débuté avec près de deux heures de retard à Moroni, en l'absence de matériel électoral à l'ouverture théorique des bureaux à 07H00 (04H00 GMT).Dans le quartier de Badjani, au centre de Moroni, le premier électeur a voté peu avant 08H00 locale.Dans de nombreux bureaux de vote visités dans la capitale par l'AFP, les électeurs se présentaient au compte-gouttes.Elu en 2016, Azali Assoumani a créé la surprise il y a trois mois dans le petit archipel de l'océan Indien en annonçant une vaste réorganisation des pouvoirs.La principale disposition de son projet modifie le régime de la présidence tournante, adopté en 2001 pour ramener un peu de stabilité dans un pays secoué par une longue série de crises séparatistes et de coups d'Etat.Le système actuel attribue successivement tous les cinq ans à une des trois îles de l'archipel (Grande-Comore, Mohéli et Anjouan) le pouvoir d'élire le président du pays pour un quinquennat, sans possibilité de le renouveler immédiatement.Si la réforme est adoptée, le chef de l'Etat pourra désormais effectuer deux mandats de cinq ans consécutifs.En cas de victoire du "oui", Azali Asosumani, un ancien putschiste qui a déjà occupé la fonction suprême entre 1999 et 2006, a prévu d'organiser une élection présidentielle anticipée en 2019, ce qui lui permettrait théoriquement de pouvoir rester au pouvoir jusqu'en 2029.L'issue du référendum fait peu de doute car l'opposition a appelé les électeurs à ne pas se déplacer.Les bureaux de vote doivent théoriquement fermer à 16H00 (13H00 GMT). Les résultats pourraient être annoncés dans la nuit de lundi à mardi.(©AFP / 30 juillet 2018 08h04)