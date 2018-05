Réforme de la SNCF: Des trains à quai et des cheminots aux urnes

La journée s'annonce "très difficile" à la SNCF, de l'aveu même de la direction. Pour peser sur un gouvernement inflexible, les cheminots sont appelés par les syndicats à un lundi "sans trains et sans cheminots" et à voter pour ou contre la réforme ferroviaire.Des trains circulent lundi, au 18ème jour de grève depuis début avril, mais la direction de la SNCF a noté "un sursaut de mobilisation" et annoncé une "trafic très perturbé" avec, en moyenne, un TGV, TER ou Transilien sur trois et un Intercités sur cinq.L'Unsa avait jugé la semaine dernière "vital de frapper un grand coup" pour maintenir la "pression" sur le ministère des Transports, auprès duquel il a défendu vendredi ses amendements à la réforme, comme la CFDT, dans l'optique de la discussion au Sénat.Après des actions coups de poing dans les gares parisiennes la semaine dernière, à l'initiative de SUD-Rail, la direction de la SNCF a évoqué dimanche "des menaces d'exactions et blocages de gares" et promis "une grande fermeté".Une opération "gare morte" a été menée à Marseille lundi matin par des cheminots, épaulés par des étudiants, qui bloquaient l'arrivée et le départ des trains à la gare Saint-Charles.À 8h00, la quasi-totalité des TER étaient retardés ou annulés, ont expliqué les équipes en gilet rouge aux voyageurs. Roméo André, un agent de maîtrise de 42 ans, ne pourra pas se rendre à son travail à Marignane. "J'avais réservé une navette après le train, et là, tout est annulé", explique-t-il à l'AFP, "des gens bloquent la gare, ils ont tout bloqué". "On comprend tous" le mouvement de grève, "mais à un moment, faut pas pénaliser les autres".Sans qu'un lien avec la grève ait été établi, le trafic des trains était interrompu lundi matin entre Paris Saint-Lazare et la Normandie en raison d'un acte "de malveillance" au niveau d'une caténaire dans l'Eure, a-t-on appris auprès de la SNCF.Unis depuis le début de la contestation, les syndicats CGT, Unsa, SUD et CFDT ont aussi décidé de lancer une consultation auprès des 147.000 salariés de la SNCF, après neuf séquences de deux jours de grève sur cinq.Baptisée "vot'action", elle s'ouvre lundi à 10H00 et prendra fin le 21 mai à 10H00, quelques jours avant l'examen de la réforme au Sénat.Chaque agent en activité est invité à dire s'il est "pour ou contre le pacte ferroviaire porté par le gouvernement" qui reste inflexible sur trois points: l'ouverture à la concurrence, la fin de l'embauche au statut et la transformation de la SNCF en société anonyme à capitaux publics.Des urnes seront installées dans les assemblées générales, mais certaines seront itinérantes lors de "tournées syndicales, dans les ateliers, les postes d'aiguillage, les bureaux", a précisé Bruno Poncet (SUD-Rail).Des listes d'émargement comporteront les nom, prénom et numéro de matricule des votants. Elles seront détruites après le comptage des voix pour que la direction ne puisse pas savoir qui a participé.Cette consultation n'a aucune valeur juridique -- "aucune légitimité" pour le patron de la SNCF Guillaume Pepy --, mais les syndicats y voient une nouvelle "modalité d'action" pour "entrer en contact avec les cheminots", selon Sébastien Mariani de la CFDT-Cheminots.Le projet de réforme ferroviaire, déjà adopté en première lecture par l'Assemblée nationale, est désormais à l'ordre du jour du Sénat, le 23 mai en commission et le 29 dans l'hémicycle.Entre ces deux dates, Édouard Philippe s'est engagé à recevoir à nouveau l'ensemble des acteurs en bilatérales, comme le 7 mai à Matignon.Affirmant s'appuyer sur un compte-rendu de réunion, SUD-Rail a accusé dimanche le gouvernement et M. Pepy d'"oeuvrer en coulisse pour privatiser et filialiser" la SNCF. Évoquant "un mensonge d’État", le syndicat a demandé le départ du dirigeant.Lundi le secrétaire général de la CFDT, Laurent Berger, a demandé au gouvernement de dire "très clairement qu'il n'y aura pas de cessibilité de quelque filiale que ce soit à la SNCF"."Les trois entreprises #SNCF, #SNCFMobilités et #SNCFRéseau, sont et resteront 100% publiques et incessibles : ce n'est pas seulement une promesse, c'est ce que nous avons inscrit dans la loi votée à l'Assemblée nationale ! Nous le confirmerons lors du débat au Sénat", a garanti dans un tweet Mme Borne, ce qu'a également assuré Jean-Baptiste Djebbari, député LREM rapporteur du projet de loi sur la réforme.bur-jlo-db-jta/cel/kp(©AFP / 14 mai 2018 09h05)