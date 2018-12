Réforme de la zone euro: accord des ministres des Finances de l'UE (officiel)

Bruxelles - Les ministres des Finances de l'UE sont parvenus à un accord sur la réforme de la zone euro mardi, a annoncé le porte-parole de l'Eurogroupe, Luis Rego, sur son compte Twitter."La réunion est terminée après 18 heures (de négociations) Nous avons un accord sur la réforme de la zone euro", a-t-il tweeté.Aucun détail n'a pour l'instant filtré sur l'accord. Une conférence de presse du président de l'Eurogroupe, Mario Centeno, du Commissaire européen aux Affaires économiques, Pierre Moscovici, et du président du Mécanisme européen de stabilité (MES), Klaus Regling, est prévue pour environ 08H45 locales (07H45 GMT).Les ministres des Finances ont négocié toute la nuit à Bruxelles. "Il y a beaucoup de sujet ouverts et chacun a des problèmes", avait déclaré une source proche des négociations, précisant que parmi les 27, l'Italie coinçait plus particulièrement.Avant de commencer la réunion lundi, les ministres français et allemand des Finances, Bruno Le Maire et Olaf Scholz, s'étaient montrés confiants de parvenir à progresser."Aujourd'hui est une réunion très importante. Je crois que nous pouvons faire de grands progrès", avait dit M. Scholz."Nous sommes très proches d'un accord sur le filet de sécurité (en cas de faillite bancaire, ndlr) et la réforme du Mécanisme européen de stabilité (MES, le pompier de la zone euro pour les crises de la dette, ndlr)", avait estimé M. Le Maire.En revanche, sur le budget de la zone euro, l'une des idées phares du président français Emmanuel Macron, M. Le Maire avait fait comprendre que les discussions étaient moins avancées.(©AFP / 04 décembre 2018 07h23)