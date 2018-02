Réforme du rail: "une provocation" pour SUD Rail et la CFDT

Fin du recrutement au statut, recours aux ordonnances... Les annonces du Premier ministre Edouard Philippe, qui a lancé lundi la réforme du rail, ont été qualifiées de "provocation" par les syndicats de cheminots SUD-Rail (3e représentatif) et CFDT (4e)."L'annonce de la fin du statut est vécue par les agents comme une vraie injustice et une vraie provocation", a déclaré à l'AFP Erik Meyer (SUD-Rail), dénonçant par ailleurs "un chantage à l'ordonnance"."Ce n'est pas de nature à établir un débat serein", a-t-il regretté.Le Premier ministre a dit lundi vouloir recourir aux ordonnances pour faire adopter "avant l'été" une réforme de la SNCF, prévoyant entre autres la fin du statut de cheminot pour les nouvelles recrues. Il a justifié la nécessité de cette réforme par la situation "alarmante", "intenable" dans laquelle se trouve selon lui la SNCF."En cadeau d'anniversaire des 80 ans de la SNCF, on lui dit que finalement elle est responsable de tous les maux du ferroviaire", a de son côté estimé Didier Aubert (CFDT). "C'est quand même un raccourci très provocateur" de la part du Premier ministre, s'est-il offusqué.Les deux syndicats restent très sceptiques face à l'engagement du gouvernement concernant les petites lignes."Dire aux régions, c'est vous qui allez avoir la décision finale" ne signifie en rien les sauver, compte tenu des difficultés de financement, a averti Didier Aubert.Le gouvernement "refile le bébé" aux régions, a également estimé Erik Meyer, y voyant aussi "une manoeuvre" du gouvernement "pour faire baisser la mobilisation et pour essayer de (la) rendre impopulaire", car recentrée sur le statut des cheminots.SUD-Rail comme CFDT regrettent par ailleurs que le gouvernement ne se soit pas plus engagé sur la question de la dette, une question qu'il "faut traiter avant les autres", selon M. Meyer.Les quatre syndicats représentatifs (CGT, Unsa, SUD-Rail et CFDT) se retrouveront mardi après-midi pour discuter de la réponse à apporter aux annonces du gouvernement.(©AFP / 26 février 2018 14h56)