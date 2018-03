Réforme du travail détaché: accord entre Parlement européen, Commission et 28 de l'UE

Bruxelles - Les négociateurs du Parlement européen, du Conseil -représentant les 28 de l'UE - et la Commissaire européenne aux Affaires sociales ont annoncé jeudi s'être entendus sur un accord pour la réforme du travail détaché."Nous pensons que le paquet pour un accord que nous proposons est équilibré", ont-ils annoncé dans un communiqué, franchissant une étape décisive pour cette réforme que la France a particulièrement à coeur.Le détachement des travailleurs, qui permet à des Européens de travailler dans un autre pays de l'UE que le leur, en cotisant au système de sécurité sociale de leur pays d'origine, avait été un sujet emblématique de la campagne présidentielle française, opposant europhiles et eurosceptiques.Cet accord atteint dans la nuit de jeudi entre les négociateurs des trois institutions européennes est l'étape obligée pour s'entendre sur un texte définitif de réforme. Il fait suite à l'accord du 23 octobre dernier entre les 28 ministres du Travail des Affaires sociales de l'UE, considéré alors comme une victoire par le président français Emmanuel Macron.Dans leur communiqué, les deux corapporteures du Parlement européen, la ministre bulgare adjointe au Travail et la Commissaire européenne aux Affaires sociales, Marianne Thyssen, ne donnent pas les détails de leur accord mais invitent à une conférence de presse à 10H00 (09H00 GMT) à Bruxelles.(©AFP / 01 mars 2018 06h58)