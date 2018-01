Réforme fiscale USA: BP passe une charge de 1,5 milliard de dollars

Le géant pétrolier britannique BP a annoncé mardi l'enregistrement dans ses comptes du quatrième trimestre de 2017 d'une charge de 1,5 milliard de dollars en raison d'effets comptables liés à la réforme fiscale aux Etats-Unis.Il s'agit d'une mesure purement comptable et qui ne concernera que le trimestre en question, explique le groupe dans un communiqué.BP, comme de nombreux autres, avait profité d'un système lui permettant de payer moins d'impôts aux Etats-Unis compte tenu de résultats financiers peu reluisants ces dernières années. Le taux d'imposition étant désormais moins élevé, le gain attendu de cet étalement du paiement des taxes est moindre.Son homologue anglo-néerlandais Royal Dutch Shell avait annoncé la semaine dernière une charge exceptionnelle au quatrième trimestre évaluée entre 2 milliards et 2,5 milliards de dollars. La banque britannique Barclays avait elle dévoilé une charge de 1 milliard de livres et la banque Credit Suisse d'environ 2,3 milliards de francs suisses pour les mêmes raisons.Le géant bancaire américain Goldman Sachs avait quant à lui estimé que la récente réforme fiscale amputera cette année ses résultats d'environ 5 milliards de dollars, principalement du fait de la mise en place d'une nouvelle taxe pour faire rapatrier les bénéfices des multinationales aux Etats-Unis.L'ensemble de ces groupes préviennent toutefois que l'effet de ce coup de pouce fiscal sur leur activité sera positif à plus long terme.La réforme fiscale récemment adoptée par le Congrès américain abaisse l'impôt sur les bénéfices des sociétés de 35 à 21%. Elle prévoit également que les entreprises puissent rapatrier leurs bénéfices actuellement détenus par leurs filiales à l'étranger à un taux de 8% pour les actifs illiquides (exemple: immobilier) et de 15,5% pour le numéraire.(©AFP / 02 janvier 2018 10h40)