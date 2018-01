Réforme fiscale américaine: Banco Santander augmentera ses salariés aux Etats-Unis

La banque espagnole Banco Santander, première de la zone euro par la capitalisation, a assuré mercredi qu'elle allait augmenter les salaires de ses employés aux Etats-Unis, afin de répartir les gains engrangés grâce à la réforme fiscale de l'administration Trump."La réforme fiscale est une très bonne chose. Nous prévoyons, comme la plupart des autres entreprises de redistribuer (les gains) en termes de salaires et de nouveaux prêts. Nous allons augmenter les salaires de nos employés américains", a déclaré la présidente du groupe Ana Botin lors de la présentation des résultats annuels de sa banque à la presse."Les actions que nous avons observées de l'administration (Trump) relatives à l'économie sont positives" car de nombreuses entreprises "ont dit qu'elles investiraient non seulement en postes de travail mais aussi en salaires", a-t-elle ajouté.De nombreuses grandes entreprises américaines (Apple, Walmart, Disney, American Airlines, AT&T, Wells Fargo, JPMorgan, Verizon, etc) ont annoncé depuis le vote de la réforme fiscale des bonus ou des hausses de salaires pour leurs employés ou encore des investissements et des créations d'emplois aux Etats-Unis.Mais pour les détracteurs de la réforme, ces initiatives des entreprises représentent jusqu'ici une somme dérisoire par rapport aux gains qu'elles devraient engendrer grâce à la réduction massive du taux d'imposition.Le Fonds monétaire international (FMI) estime que la baisse de l'imposition sur les entreprises devrait tirer les investissements, ce qui pourrait se traduire par 1,2 point de pourcentage de croissance supplémentaire jusqu'à fin 2020.Banco Santander compte 17.560 employés aux Etats-Unis sur un total de plus de 202.000 dans le monde à fin 2017. Le pays a fourni en 2017 4% du bénéfice net de la banque, dont les premiers marchés sont le Brésil, le Royaume-Uni et l'Espagne.(©AFP / 31 janvier 2018 18h40)