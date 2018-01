Reka table sur une hausse de 2% à 4% des recettes en 2018

Zurich (awp) - La Caisse suisse de voyage Reka affiche son optimisme pour 2018 et table sur des recettes en hausse de 2% à 4%. Le taux d'occupation des sites de vacances devrait également progresser, a indiqué la société mardi. En 2017, le chiffre d'affaires a reculé de 2,2% à 651,3 mio CHF.Dans la division "Moyen de paiement", les recettes ont reculé de 2,9% à 611,7 mio CHF, répartie entre 563,2 mio pour les chèques Reka, 43,4 mio pour les Reka Rail et 5,1 mio pour les Reka-lunch, une offre de restauration à prix réduits pour les salariés.La société explique ce repli par des changements structurels et la diminution des postes de travail du côté de ses clients, dont les trois quarts font partie des grandes entreprises suisses. Ainsi, l'effectif des collaboratrices et collaborateurs des principaux clients entreprises de Reka a diminué de 25'000 salariés en 2017. Le repli a pu être compensé à hauteur de moitié par de nouveaux clients et contrats, à l'instar de "Reka lunch", qui a vu ses recettes bondir de 30,8%.Dans la deuxième division, le secteur commercial "Vacances", Reka a enregistré une progression de 9,3% des recettes à 39,6 mio CHF. Les sites de villégiatures nouvellement acquis ou rénovés ont particulièrement soutenu la croissance. Toutefois, les taux d'occupation se sont inscrits légèrement inférieurs à l'année précédente, à 64,3%.ol/al(AWP / 09.01.2018 13h38)