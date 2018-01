Relations avec l'UE: la Turquie va devoir faire des "gestes très concrets" (Paris)

Paris - La Turquie va devoir faire "des gestes très concrets" sur les droits de l'homme si elle veut donner un nouvel élan à sa candidature européenne, a déclaré jeudi un responsable français à la veille d'une visite du président turc à Paris."Pour l'instant ce processus est gelé parce qu'il y a un certain nombre d'attentes de pays européens par rapport justement à des éléments liés aux libertés fondamentales", a déclaré Jean-Baptiste Lemoyne, secrétaire d'Etat auprès du ministre français de l'Europe et des Affaires européennes Jean-Yves Le Drian, sur la radio française Sud Radio."Il faut donc qu'il y ait des gestes très concrets de la Turquie pour pouvoir discuter d'un certain nombre de dossiers. En tout cas les messages sont et seront passés" lors de la visite du président turc Recep Tayyip Erdogan, a-t-il ajouté.Le président français Emmanuel Macron a annoncé qu'il aborderait la question des droits de l'homme vendredi avec son homologue turc alors que cette visite est critiquée en France, notamment du côté de la gauche radicale et du Parti communiste."Il faut parler avec tout le monde, tout le temps (...) Dans cette zone qui est complexe, où il y a différents conflits aux frontières de la Turquie (...) il est important de maintenir le fil du dialogue avec toutes les nations qui comptent", a répliqué Jean-Baptiste Lemoyne en référence notamment à la crise syrienne.Le président turc se rend à Paris au moment où Ankara semble vouloir rétablir ses relations avec l'Union européenne après une grave crise traversée en 2017.L'ampleur des purges menées par Ankara après la tentative de coup d'Etat de juillet 2016 lui a valu de nombreuses critiques de ses partenaires européens, Berlin en première ligne, ramenant quasiment à l'arrêt les négociations au long cours sur sa candidature d'adhésion à l'UE.Pour la France, la Turquie reste "un partenaire stratégique à de nombreux égards: en matière de migrations, de lutte contre le terrorisme, de résolution de crises régionales", a souligné depuis Lisbonne le ministre des Affaires étrangères, Jean-Yves Le Drian."Pour toutes ces raisons, la France n'entend pas aller vers la rupture. Elle désire maintenir un dialogue exigeant et constructif", a-t-il ajouté dans un discours prononcé devant des diplomates portugais.Cet échange avec Ankara, a-t-il précisé, doit être "fondé sur des engagements que la Turquie a elle-même pris en matière de droits de l'homme"."Les dérives se poursuivent mais nous continuons de croire que le dialogue est nécessaire y compris pour les citoyens turcs, qui ne comprendraient pas que l'Europe puisse regarder ailleurs", a conclu M. Le Drian.(©AFP / 04 janvier 2018 13h27)