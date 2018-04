Relief Therapeutics a nettement réduit sa perte en 2017

Zurich (awp) - La biotech Relief Therapeutics a encore dégagé une perte nette en 2017, mais nettement moins élevée qu'en 2016. Le déficit s'est établi à 1,84 millions de francs, contre 7,34 millions un an plus tôt.La réduction de la perte s'explique surtout par la réduction des dépenses pour le personnel et l'administration. Le résultat de 2016 avait en plus été plombé par un amortissement de 4,4 millions de francs.Le rapport annuel complet sera diffusé lundi 30 avril.cf/rp(AWP / 27.04.2018 19h29)