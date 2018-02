Remaniement gouvernemental en Afrique du Sud: retour du respecté Nhlanhla Nene aux Finances

Pretoria - Le nouveau président sud-africain Cyril Ramaphosa a annoncé lundi soir la nomination du respecté Nhlanhla Nene au ministère clé des Finances, poste qu'il a déjà occupé de 2014 à 2015 avant d'être limogé par le chef de l'Etat de l'époque Jacob Zuma.En décembre 2015, le président Zuma s'était brutalement séparé de Nhlanhla Nene et l'avait remplacé par un député inexpérimenté, David van Rooyen, un changement qui avait fait chuter la devise sud-africaine.Cyril Ramaphosa, qui a succédé le 15 février au très controversé Zuma, empêtré dans des scandales de corruption, a aussi décidé de rappeler au gouvernement Pravin Gordhan, un ardent pourfendeur de la lutte anti-corruption qui avait été limogé du ministère des Finances en 2017.Pravin Gordhan se voit confier le portefeuille des Entreprises publiques, un ministère très sensible compte tenu de l'endettement abyssal de ces sociétés dû à une mauvaise gestion et au pillage de leurs ressources.Le poste de vice-président de la République sud-africaine revient à David Mabuza, numéro 2 du parti au pouvoir, le Congrès national africain (ANC). Le ministère des Mines a lui été confié au numéro 3 du parti, Gwede Mantashe.En présentant son gouvernement - très attendu -, Cyril Ramaphosa a expliqué vouloir créer un équilibre entre "la continuité et la stabilité, et la nécessité de renouveau et de reprise économique".Il a remplacé le 15 février Jacob Zuma, démissionnaire après avoir été lâché par l'ANC qui anticipait une catastrophe électorale en 2019 s'il ne se débarrassait pas rapidement du controversé chef de l'Etat.Peu après sa prise de fonction, le nouveau président, ancien homme d'affaires et patron actuel de l'ANC, avait promis à son pays un "nouveau départ" après la fin du règne Zuma terni par les scandales. Il a fait de la relance de l'économie et de la lutte contre la corruption ses priorités.(©AFP / 26 février 2018 20h56)