Remaniements au sein des marques de Richemont

Genève (awp/ats) - Le groupe de luxe genevois Richemont procède à de nouveaux remaniements au sein de ses marques, pouvait-on lire mercredi soir sur le site du quotidien Le Temps. Jaeger-LeCoultre et Baume & Mercier auront prochainement de nouveaux patrons.Catherine Rénier va quitter la marque Van Cleef & Arpels pour laquelle elle exerce la fonction de présidente de la région Asie-Pacifique afin de devenir la directrice de Jaeger-LeCoultre le 1er mai prochain.Alain Zimmermann deviendra pour sa part directeur de la distribution en ligne de toutes les marques horlogères le 1er juin et cédera dès lors la direction de la maison Baume & Mercier.Cette dernière sera dirigée par Geoffroy Lefebvre, qui officiait jusqu'alors comme directeur ad interim de Jaeger-LeCoultre. Ces nominations ont été annoncées en début de semaine dans différents courriers internes que Le Temps et l'ats ont pu consulter.Ces annonces interviennent après une succession de bouleversements au sein des instances exécutives de Richemont. L'objectif déclaré du propriétaire Johann Rupert consiste à rajeunir les dirigeants de ses marques et les membres de son conseil d'administration, rappelle Le Temps.ats/buc(AWP / 25.04.2018 19h30)