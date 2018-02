Renault Sport prend le virage du eSport et s'associe à Vitality

Renault

Cannes - Le groupe automobile Renault a annoncé lundi, lors d'une conférence de presse dans le cadre du salon eSports Bar, se lancer dans la compétition de jeux vidéo (eSport) via sa filiale de sport automobile Renault Sport en s'associant à l'équipe française Vitality.Les deux entreprises ont annoncé mettre en place une équipe, sous le nom Renault Sport - Team Vitality, afin de participer aux compétitions de eSport automobile, à commencer par le jeu de référence en la matière, Rocket League.Le partenariat, dont le montant n'a pas été communiqué, se veut pluriannuel et implique la mise à disposition de l'équipe eSport des structures d'entraînement de Renault F1, à Enstone (Royaume-Uni)."Nous pensons que l'avenir du sport automobile sera également numérique. Nous avons envisagé lancer notre propre équipe mais il s'agit d'un univers tellement différent, nous avons préféré nous associer à Vitality", a expliqué lors de la conférence de presse Bastien Schupp, directeur des marques et du marketing communication au sein du groupe Renault.Si la nouvelle équipe débutera sur Rocket League, jeu déjà installé dans le paysage du eSport, elle participera également aux futures compétitions de sport automobile virtuel, à commencer par la licence du jeu F1, édité par Codemaster, qui pourrait prochainement être dotée d'un circuit eSport."L'entrée dans l'eSport de Renault est un pas important tant pour l'écosystème eSport que pour Vitality", s'est félicité le directeur général et cofondateur de l'équipe, Nicolas Maurer, "nous souhaitions un partenariat qui aille au-delà du traditionnel sponsoring".Le groupe automobile espère également faire profiter à Renault F1 de ce partenariat en permettant notamment "d'améliorer nos simulateurs F1", sur lequel les équipes développent majoritairement leurs voitures, a ajouté M. Schupp.Il s'agit du premier partenariat de ce type entre une équipe eSport et un groupe automobile.Vitality est l'une des principales équipes françaises et européennes d'eSport, et la seule de l'Hexagone à participer au championnat européen de League of Legends, l'un des principaux jeux du genre.La structure compte une cinquantaine de joueurs professionnels participant aux compétitions dans une dizaine de jeux parmi lesquels, outre League of Legends, la simulation de football Fifa ou encore le jeu de bataille en arène PlayerUnkown's Battlegrounds (PUBG).els/mca/eb(©AFP / 12 février 2018 17h56)