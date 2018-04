Renesas: plusieurs actionnaires vont réduire leurs participations

RENESAS ELECTRONICS

Tokyo - Plusieurs actionnaires majeurs du spécialiste japonais des puces pour automobiles et appareils électroniques Renesas Electronics vont de nouveau céder des actions qu'ils détiennent, a annoncé mardi le groupe, dont le titre a plongé à la Bourse de Tokyo.Le conseil d'administration de Renesas Electronics a approuvé "un placement secondaire d'actions" auprès d'investisseurs nationaux et internationaux, a indiqué le groupe dans un communiqué.Une fois l'opération finalisée, le fonds semi-public japonais INCJ, principal actionnaire du groupe, va réduire sa participation à environ 33,4%, contre 45,6% actuellement, a précisé le groupe à l'AFP.Le conglomérat industriel Hitachi verra sa participation réduite, de 5,6% à au maximum 3,7%, tandis que Japan Trustee Services Bank détiendra 4,3% du capital de Renesas Electronics, contre 6,4% aujourd'hui.Au total, si l'ensemble des options prévues sont réalisées, la vente portera sur un total d'environ 269,9 millions d'actions, dont le prix sera déterminé entre le 18 et le 20 avril.Plusieurs actionnaires de Renesas ont entamé l'an dernier ce mouvement de retrait du capital du groupe, alors qu'il s'est redressé après plusieurs années difficiles.Né en avril 2010 de la fusion de Renesas Technology, fruit d'une précédente consolidation, et de NEC Electronics, une filiale de semi-conducteurs de NEC, Renesas Electronics s'est trouvé confronté à de graves difficultés à cause de la crise financière de 2008-2009 puis du séisme du 11 mars 2011, qui avait mis en péril une de ses plus importantes usines.La compagnie avait été sauvée à l'automne 2013 par l'intervention du fonds INCJ. Après d'importantes restructurations, elle a renoué avec les bénéfices au cours de l'exercice 2014/2015 et a même réalisé plusieurs acquisitions.L'opération, d'abord dévoilée par des médias locaux mardi, a fait chuter l'action de Renesas à la Bourse de Tokyo de 9,69% à 987 yens.kh-mhc/nth(©AFP / 03 avril 2018 07h56)