Renoncement de Vivendi à Ubisoft: la stratégie Bolloré en question

Paris - Capitaine d'industrie ou financier? La vente de la participation de Vivendi au sein d'Ubisoft pose la question de la stratégie de Vincent Bolloré à l'heure où le groupe de l'industriel breton connaît quelques difficultés, à l'étranger notamment.Il aura fallu plus de deux ans de résistance à l'éditeur du jeu vidéo à succès "Assassin's Creed" pour réussir à triompher de la "méthode Bolloré".Habituellement, la technique est simple et plutôt efficace: une entrée discrète au capital avant de devenir actionnaire majoritaire pour en prendre le contrôle en siégeant au conseil d'administration.Mais comme avec le publicitaire britannique Aegis entre 2005 et 2012, cette stratégie n'a pas réussi à surmonter l'opposition de la famille Guillemot qui s'est battue pour défendre l'indépendance d'Ubisoft."La question est de savoir si Vincent Bolloré se sert de Vivendi comme d'une holding d'investissement et c'est la logique financière qui prime ou s'il a une vision plus industrielle", s'interroge Jean-Baptiste Sergeant, analyste pour Mainfirst."Ubisoft, c'est une belle opération financière pour Vivendi, mais sur le plan stratégique, c'est plutôt un échec car ils avaient clairement manifesté leur intention de se développer dans les jeux vidéo", ajoute t-il à l'AFP."On ne change pas de stratégie; nous avons toujours la volonté de nous développer dans le secteur des jeux pour en faire un grand métier du groupe", assure un proche de Vivendi. Le groupe détient toujours l'éditeur de jeux vidéo pour mobile Gameloft.Mais Ubisoft n'est pas la seule participation avec laquelle Vivendi rencontre des problèmes. En Italie, c'est Mediaset, le géant des médias détenu par la famille Berlusconi, qui le poursuit devant les tribunaux.Dans son collimateur, la décision en juillet 2016, du groupe français de revenir sur un accord qui prévoyait le rachat de 100% du bouquet de chaîne Premium par Vivendi et un échange de participations entre les deux groupes.Quelques mois plus tard, Vivendi était monté à 28,8% du capital de Mediaset lors d'un raid éclair qualifié d'"hostile" par la famille Berlusconi qui reproche au groupe français d'avoir fait chuter artificiellement l'action Mediaset en voulant revenir sur l'accord."Avec Mediaset, ça se passe de façon plus compliquée que prévu. Vivendi s'expose à des dommages et intérêts assez significatifs parce qu'ils n'ont pas respecté l'accord. Je pense que la prochaine opération pourrait être une sortie de Mediaset", explique M. Sergeant.- Rail à l'arrêt -Au sein de l'empire Bolloré, les soubresauts netouchent pas que Vivendi.Les batteries lithium métal polymères de la filiale BlueSolutions qui équipent les voitures électriques du service Autolib' à Paris ont notamment été dépassées par les batteries lithium-ion, aujourd'hui dominantes dans les transports.Réputées robustes, ces batteries "made by Bolloré" souffrent d'un inconvénient de taille puisqu'elles doivent être chauffées pour atteindre le meilleur rendement. Leurs ventes se sont repliées de 34% sur un an troisième trimestre 2017.La société compte en particulier sur les bus, avec lesquels elle vient d'obtenir un nouveau contrat avec la RATP et Ile-de-France Mobilités, pour relancer cette activité par ailleurs anecdotique à l'échelle du groupe.Même hors d'Europe, la toute-puissance de Bolloré en Afrique de l'Ouest connaît également quelques hoquets.Fin 2017, il a perdu un bras de fer important au Bénin où la justice a donné raison à son rival pour la mise en oeuvre du rail sur son territoire, lui ordonnant de cesser tous les travaux.La semaine dernière, le président béninois Patrice Talon est allé encore plus loin, dans "Challenges", en affichant clairement sa préférence pour le rail chinois face à celui jugé "bas de gamme" de Bolloré.Fin 2016, une catastrophe ferroviaire avait en outre endeuillé sa filiale camerounaise Camrail, faisant 79 morts et 600 blessés.Malgré ces coups d'arrêt, les voyants de Bolloré restent au vert: son chiffre d'affaires 2017 a bondi de 82% à 18,3 milliards d'euros grâce à l'intégration de Vivendi, tandis que ses activités transport et logistique tout comme la logistique pétrolière ont également progressé.Et dans sa bataille perdue contre Ubisoft, le géant des médias réalise tout de même un joli coup boursier en revendant pour 2 milliards d'euros ce qu'il avait acheté ces trois dernières années pour 794 millions d'euros.Les résultats financiers complets du groupe Bolloré doivent être publiés jeudi.pid/tq/LyS(©AFP / 21 mars 2018 15h58)