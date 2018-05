Renouvelables: EDF achète 750 MW de capacités de production au Chili

EDF - ELECTRICITE DE FRANCE

Paris - EDF a annoncé jeudi l'acquisition, avec l'énergéticien chilien AME, de 750 MW de capacités de production d'électricité flexibles (gaz et turbines pour la production de pointe) "pour soutenir le développement de ses activités renouvelables au Chili".Les deux partenaires - qui sont déjà associés au Chili dans une centrale solaire, un projet de centrale au gaz et une unité de stockage et de regazéification de GNL - "prévoient de moderniser ces actifs pour en optimiser le rendement et les performances environnementales", a indiqué EDF dans un communiqué.Le groupe français n'a pas communiqué le montant de l'acquisition, réalisée auprès du producteur local AES Gener."Avec cette acquisition, le groupe EDF consolide sa présence au Chili et se dote d'actifs flexibles pour répondre au développement du solaire qu'il a déjà entrepris avec son partenaire AME", a commenté la responsables des affaires internationales Marianne Laigneau."Le Chili est l'un des principaux pays de développement pour EDF dans le cadre de la stratégie CAP 2030 qui prévoit de tripler nos activités en dehors de l'Europe à l'horizon 2030 et nous sommes fiers de l'accompagner dans sa transition énergétique", a-t-elle ajouté, citée dans un communiqué.Le développement des énergies renouvelables adossées à des moyens de pointe est un des leviers de la transition énergétique du Chili, qui veut selon EDF porter la part des renouvelables dans son mix énergétique à 60% à horizon 2035 et abandonner l'utilisation du charbon pour la production d'électricité à l'horizon 2050.liu/fka/nth(©AFP / 10 mai 2018 20h48)