Réouverture du siège principal d'UBS et de l'agence de la Bahnhofstrasse à Zurich après une rénovation complète

Le 3 décembre, UBS rouvrira son siège principal et l'agence de la Bahnhofstrasse 45 à Zurich. Le bâtiment vieux de plus d’un siècle a été entièrement rénové et transformé durant ces trois dernières années. Le siège principal actuel est conçu de façon moderne et durable. Désormais, l'ensemble du rez-de-chaussée est ouvert aux clients et visiteurs. Le nouveau Forum UBS au cœur de ce rez-de-chaussée ouvre le bâtiment vers la ville et contribue, avec des locaux loués, à l'attractivité de la Bahnhofstrasse de Zurich.





