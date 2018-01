Repower: le président Pierin Vincenz ne brigue pas de nouveau mandat

Zurich (awp) - Le conseil d'administration de Repower a été informé par son actuel président Pierin Vincenz qu'il ne se représentera pas à sa réélection lors de l'assemblée générale en mai. L'ancien directeur général de Raiffeisen compte désormais se concentrer sur son mandat d'investisseur dans les petites et moyennes entreprises (PME), indique jeudi l'énergéticien grison.Une candidature au poste de président sera communiquée ultérieurement aux actionnaires, précise un communiqué de Repower.M. Vincenz avait été élu à l'assemblée générale de 2016. Fin 2017, l'ancien patron de Raiffeisen et ex-président de l'assureur Helvetia avait fait l'objet d'une enquête de l'Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers (Finma) pour des soupçons de conflits d'intérêts.Fin décembre, la Finma avait toutefois clôt la procédure "d'enforcement" à l'encontre de Pierin Vincenz, après sa décision d'abandonner ses fonctions dirigeantes auprès d'établissements assujettis au régulateur et de renoncer à toute fonction de ce genre à l'avenir.lk/al(AWP / 25.01.2018 08h05)