Repower retourne dans les chiffres noirs en 2017

Zurich (awp) - L'énergéticien Repower a amélioré sa performance en 2017 et enregistré un bénéfice pour la première fois depuis 2012. La société s'est renforcée dans son coeur de métier et dans les services. Le président Pierin Vincenz doit être remplacé par Monika Krüsi, a indiqué mardi la société.Les revenus ont progressé de 7,1% à 1,85 milliard de francs. Le bénéfice opérationnel (Ebit) a bondi de 52,9% à 33,8 millions. L'entreprise a enregistré un bénéfice de 20,0 millions, contre une perte d'un million un an plus tôt.En 2017, la société a adopté les normes Swiss GAAP FER au lieu d'IFRS, au motif de la complexité croissante de ces dernières.Repower explique que l'environnement de marché est resté difficile en 2017, même si une légère amélioration a été enregistrée par rapport à l'année précédente. Au deuxième semestre, l'évolution économique positive s'est répercuté positivement sur les prix de l'énergie et le cours euro franc suisse.Le conseil d'administration propose de renoncer au dividende lors de l'assemblée générale du 16 mai à Landquart.La société est optimiste pour 2018 même si les conditions restent exigeantes. Le développement de nouveaux produits et services soutiendra le résultat opérationnel, qui est néanmoins attendu inférieur en 2018 par rapport à 2017.Pierin Vincenz ne sera plus président du conseil d'administration suite aux poursuites à son encontre. Il doit être remplacé par Monika Krüsi, qui est associée depuis 2003 de la société de conseil MKP Consulting. Rolf Mathis, au conseil d'administration depuis 2003, ne se représentera pas. Hansueli Sallenbach doit prendre sa succession.kw/rw/ol/al(AWP / 10.04.2018 08h05)