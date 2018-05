"Réprimée" en Hongrie, la fondation Soros annonce quitter le pays

La fondation du milliardaire américano-hongrois George Soros, qui finance de nombreuses ONG, a annoncé mardi quitter la Hongrie où elle est présente depuis plusieurs décennies et déménager ses activités à Berlin en réaction aux politiques "répressives" du gouvernement de Viktor Orban."Confronté à un environnement politique et juridique de plus en plus répressif en Hongrie, la Fondation Open Society (OSF) déplace ses opérations internationales et son personnel de Budapest vers la capitale allemande", a annoncé dans un communiqué la fondation créée par l'homme d'affaires George Soros.Depuis plus d'un an et de façon croissante à l'approche des législatives qui se sont déroulées le 8 avril, Viktor Orban a tourné sa vindicte contre George Soros, qu'il a élevé au rang d'ennemi numéro un du pays.Selon le Premier ministre hongrois, qui vient d'être largement réélu pour un troisième mandat consécutif, George Soros veut inonder la Hongrie et l'Europe d'immigrants et les organisations qu'il finance dans le monde entier, notamment en Europe de l'Est, seraient son bras armé pour atteindre cet objectif."Il est devenu impossible de protéger la sécurité de nos opérations et de notre personnel en Hongrie contre l'ingérence arbitraire du gouvernement", écrit le président de la fondation OSF, Patrick Gaspard, dans un communiqué.Il reproche également au gouvernement hongrois "d'avoir dénigré, donné une fausse image du travail (d'OSF, ndlr), et réprimé la société civile pour en tirer un bénéfice politique, en utilisant une tactique sans précédent dans l'histoire de l'Union européenne".Plusieurs lois avaient été adoptées par Budapest en 2017 renforçant le cadre de contrôle des ONG travaillant en Hongrie et menaçant notamment la présence dans le pays de la la prestigieuse Université d'Europe Centrale (CEU) également créée par George Soros.La parlement hongrois doit examiner dans les prochaines semaines un nouveau paquet législatif baptisé "Stop Soros" qui prévoit de taxer les ONG "qui soutiennent l'immigration".Toutes ces mesures se sont attirées de sévères critiques des instances de l'Union européenne.La centaine d'employés d'OSF à Budapest déménageront à Berlin mais la fondation, qui a son siège à New York, indique qu'elle continuera de "soutenir le travail important des groupes de la société civile en Hongrie sur des questions telles que les arts et la culture, la liberté des médias, la transparence et l'éducation".La fondation créée par George Soros dans les années 1980 et présente dans une centaine de pays indique dépenser environ un million de dollars (environ 840.000) chaque année en Hongrie pour soutenir une trentaine d'ONG.(©AFP / 15 mai 2018 10h30)