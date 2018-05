Reprise aidant, la Norvège puise moins dans sa manne pétrolière

Oslo - La Norvège va puiser moins que prévu cette année dans son fonds souverain, le plus gros au monde, pour équilibrer son budget grâce à une reprise robuste de son économie, a indiqué le gouvernement norvégien mardi.Le gouvernement de droite va limiter à 225,5 milliards de couronnes (23,6 milliards d'euros, 28,1 milliards de dollars) ses ponctions dans le fonds de plus de 1.000 milliards de dollars, ressort-il du projet de loi de Finances rectificative.Inférieur de 5,6 milliards de couronnes à ce qui était prévu dans la loi de Finances initiale adoptée fin 2017, ce montant représente 2,7% de la valeur totale du fonds, soit sensiblement moins que les 3% autorisés."L'économie s'est maintenant redressée après le trou d'air" dû à la baisse du prix des hydrocarbures, le moteur principal du pays scandinave, a déclaré la ministre des Finances, Siv Jensen, en présentant le projet de budget qualifié de "neutre". "La croissance est maintenant solide", a-t-elle dit.Selon des statistiques officielles publiées le même jour, le Produit intérieur brut (PIB) "continental" (hors production d'hydrocarbures et transport maritime) a progressé de 0,6% sur les trois premiers mois de 2018, un rythme élevé et quasi stable depuis début 2017.Le gouvernement a confirmé sa prévision de croissance de 2,5% pour l'année en cours et de 2,6% pour 2019, tout en réduisant ses projections pour le chômage (3,8% cette année, puis 3,7% l'an prochain).Après avoir abondamment puisé dans le fonds souverain pour aider l'économie à encaisser la baisse du prix du pétrole, il peut donc désormais lever le pied, d'autant que le cours du baril a rebondi ces derniers mois.La Banque de Norvège, de son côté, a laissé entrevoir un resserrement de sa très accommodante politique monétaire avec une remontée attendue "après l'été" de son taux directeur qui languit à un niveau historiquement bas de 0,5% depuis mars 2016.(©AFP / 15 mai 2018 09h40)