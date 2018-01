Reprise d'Ascométal: décision prévue lundi (source syndicale)

Strasbourg (awp/afp) - Le nom du repreneur de l'aciériste français Ascométal, en redressement judiciaire depuis novembre, sera annoncé lundi, a-t-on appris mercredi de source syndicale.Le tribunal de grande instance (TGI) de Strasbourg, qui a tenu une audience mercredi, a mis sa décision en délibéré au 29 janvier, a indiqué cette même source.Trois candidats restent en lice: le Britannique Liberty House, pôle industriel du groupe GFG Alliance House, le Suisse Schmolz & Bickenbach, et l'Espagnol Sidénor, les deux premiers semblant tenir la corde avec des offres de reprise prévoyant de reprendre chacune un peu plus de 1.200 salariés sur environ 1.400 employés actuellement.Le groupe Ascométal a été placé en redressement judiciaire le 22 novembre, trois ans après un premier dépôt de bilan qui avait été suivi de sa reprise par des investisseurs français et européens autour de Frank Supplisson, qui fut le directeur de cabinet du ministre de l'Industrie Eric Besson de 2010 à 2012.afp/rp(AWP / 24.01.2018 19h40)