Reprise de Goldbach: examen approfondi par la COMCO

Zurich, le 9 mai 2018 - La Commission fédérale de la concurrence COMCO vient de décider de soumettre la reprise du groupe Goldbach envisagée par Tamedia à un examen approfondi. Cela va reporter l'exécution de cette reprise jusqu'en septembre ou en octobre 2018.Christoph Tonini, CEO de Tamedia: «Nous prenons acte de la décision de la COMCO de procéder à un examen approfondi de la reprise. Nous restons convaincus que la COMCO va donner son accord à cette reprise, car Goldbach et Tamedia sont actifs dans des secteurs différents. C'est pourquoi nous avons bon espoir de pouvoir réaliser la reprise comme prévu dans le courant du second semestre de cette année.»Une autre condition de la reprise du groupe Goldbach par Tamedia est déjà remplie. Jusqu'à la fin du délai d'offre le 11 avril 2018, 96,90% du nombre maximal des actions Goldbach, sur lequel porte l'offre, avaient été présentées à Tamedia. Après l'exécution de la transaction, Tamedia envisage de décoter le groupe Goldbach.Dans l'optique du report de l'exécution, une deuxième ligne de négoce va être ouverte ces prochains jours pour les actions Goldbach présentées dans le cadre de l'offre d'achat. Cette ligne permettra de négocier les actions Goldbach présentées dans le cadre de l'offre d'achat (actions nominatives Goldbach présentées, numéro de valeur 40350274, ISIN CH0403502740) jusqu'à quelques jours avant l'exécution de l'offre d'achat.Tamedia: Christoph Zimmer, responsable de la Communication & Affaires Publiques+41 44 248 41 35, christoph.zimmer@tamedia.ch Goldbach: Jürg Bachmann, responsable de la Communication et Marketing / Affaires Publiques+41 79 600 32 62, juerg.bachmann@goldbachgroup.com Tamedia est le plus grand groupe de médias privé de Suisse. Les plateformes digitales, les quotidiens, les hebdomadaires et les magazines de Tamedia offrent une vue d'ensemble rationnelle et sélective de l'actualité. Fondée en 1893, l'entreprise emploie environ 3'400 collaboratrices et collaborateurs en Suisse, en Allemagne, en Autriche, au Danemark, en France, en Israël, au Luxembourg et en Serbie. Tamedia est cotée à la Bourse suisse depuis 2000 (ISIN CH0011178255).Plus d'informations sur Tamedia pour les représentants des médias: www.tamedia.ch/fr/groupe/newsroom Dans la rubrique Newsroom, sous «Galerie», vous pouvez télécharger des images actuelles de l'entreprise libres de droits, comme celles des différents bâtiments avec le nouveau logo Tamedia lancé en janvier 2017.Les entreprises du groupe Goldbach commercialisent et distribuent des publicités dans les médias électroniques privés, notamment la télévision, la radio, le secteur out of home numérique, les médias en ligne ainsi qu'en matière de marketing mobile et sur moteurs de recherche. Le groupe Goldbach est coté à la bourse suisse SIX (ISIN CH0004870942). Il a son siège à Küsnacht ZH (Suisse) et est actif dans les pays germanophones. tensid.ch / 09.05.2018 07h21)