Repsol: le bénéfice net 1T chute malgré la hausse de la production et des prix

REPSOL

Madrid - Le groupe pétrolier espagnol Repsol a publié vendredi un bénéfice net en baisse de 11,5% au premier trimestre à 610 millions d'euros, pâtissant d'un effet de comparaison défavorable avec 2017 malgré une production et des prix en hausse.Au premier trimestre 2017, "la hausse des prix des produits pétrolifères avait eu un effet exceptionnel sur la valeur comptable des stocks", explique la société dans un communiqué pour expliquer le recul du bénéfice net.Pour 2018, Repsol précise que le bénéfice net ajusté, "qui mesure spécifiquement (l'activité) sans prendre en compte l'effet d'inventaire", a lui augmenté de 8% par rapport au premier trimestre 2017, à 616 millions d'euros.La branche exploration et production ("upstream") a notamment vu son résultat progresser de 43% à 320 millions d'euros grâce aux mesures du plan de restructuration, "aux plus gros volumes de production et à la hausse des prix de réalisation du brut et du gaz", explique la compagnie.Le résultat net est conforme aux estimations des analystes interrogés par le fournisseur d'informations financières Factset. Le titre Repsol progressait de 0,50% à 15,98 euros peu après l'ouverture de la Bourse de Madrid elle-même en hausse de 0,24%.En 2018, Repsol a augmenté de 4,8% sa production d'hydrocarbures, à 727.000 barils équivalent pétrole, grâce à la hausse de l'activité en Libye et au démarrage d'exploitation de gisements à Trinidad et Tobago, au Royaume-Uni, en Algérie et en Malaisie.Le groupe a aussi racheté en février 7,7% du gisement de Visund en Norvège, augmentant de 50% sa production dans ce pays, à 30.000 barils par jour.Les bénéfices de l'activité de raffinage et de chimie ("downstream") ont en revanche chuté de 15% à 425 millions d'euros, en raison d'une baisse des marges et d'arrêts de maintenance dans trois complexes industriels.Repsol précise avoir ouvert au mois de mars ses premières stations services au Mexique, où il espère atteindre une part de marché de 8 à 10% d'ici cinq ans.emi/spi(©AFP / 04 mai 2018 07h46)