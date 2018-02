Repsol vend sa participation de 20% dans Gas Natural pour 3,8 mds EUR au fonds CVC

REPSOL

GAS NATURAL

Madrid - Le groupe pétrolier espagnol Repsol a annoncé jeudi être parvenu à un accord avec le fonds d'investissement CVC pour lui vendre, pour 3,8 milliards d'euros, sa participation de 20% dans son compatriote Gas Natural."Repsol SA est parvenu aujourd'hui à un accord [avec CVC] pour la vente de 200.858.658 actions de Gas Natural SDG représentant environ 20,072% du capital social de Gas Natural pour un montant total de 3.816.314.502 euros, équivalent à un prix de 19 euros par action", indique un communiqué de Repsol."La plus-value générée pour le groupe Repsol pour la transmission de ce paquet s'élève environ à 400 millions d'euros", assure la compagnie pétrolière.L'opération doit encore être autorisée, dans un délai de six mois maximum, par les autorités de plusieurs pays, précise le communiqué.À la Bourse de Madrid, les cours des deux groupes restaient relativement stables après l'annonce: peu avant 10h00 (09h00 GMT), Repsol perdait 0,43% à 13,96 euros et Gas Natural prenait 0,30% à 18,34 euros dans un marché en baisse de 0,22%Repsol, présent dans plus de 35 pays sur les cinq continents, emploie plus de 24.000 personnes.Gas Natural revendique être le troisième distributeur de gaz et d'électricité en Espagne. Il est présent dans plus de 30 pays, notamment en Amérique latine.av/emi/pid(©AFP / 22 février 2018 09h15)