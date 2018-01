Résolument optimiste, la Bourse de Paris s'offre une 3e séance de hausse

Résolument optimiste, la Bourse de Paris a fini vendredi en hausse (+1,05%) pour la troisième séance d'affilée, ne se formalisant pas outre mesure d'un petit accroc dans les chiffres de l'emploi aux États-Unis.L'indice CAC 40 a gagné 57,06 points à 5.470,75 points, dans un volume d'échanges de 3,3 milliards d'euros. La veille, l'indice phare de la place parisienne avait déjà pris 1,55%.La cote parisienne a gagné 2,98% depuis le début de l'année. Après une ouverture en petite hausse, la Bourse de Paris a accru ses gains au fil de la matinée."La place parisienne a juste connu une première séance morose cette semaine" avant d'enchaîner les hausses "en suivant l'exemple des marchés américains", a relevé auprès de l'AFP Françoise Rochette, responsable de l'allocation d'actifs chez Mandarine Gestion."Les marchés européens profitent d'un triptyque favorable avec de bons chiffres économiques, une inflation faible et du coup, une normalisation lente des politiques monétaires", a-t-elle complété.Dans ce contexte, l'impact des chiffres d'emploi aux États-Unis, marqués par une baisse plus importante que prévue des créations d'emploi en décembre a été atténué."Les investisseurs s'inquiètent aussi un peu moins pour l'euro et semblent avoir digéré pour l'instant le passage à 1,20 dollar", a complété la spécialiste."Malgré ces belles séances de début d'année, les marchés européens ont toutefois un certain retard par rapport aux places américaines qui n'est pas sans lien avec la vigueur de l'euro ces derniers temps", a-t-elle toutefois nuancé.Outre l'emploi, l'agenda des indicateurs aux États-Unis était bien rempli, avec une croissance de l'activité dans les services qui a légèrement ralenti son rythme de progression en décembre et des commandes industrielles qui ont progressé.CAC 40 (Euronext)(©AFP / 05 janvier 2018 18h19)