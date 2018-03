Résultat intermédiaire définitif de la reprise de Goldbach: près de 90% des actions ont déjà été proposées à Tamedia

Nombre maximum d'actions du groupe Goldbach



Nombre d'actions proposées au titre de l'offre



Taux de participation et taux de réussite



6'293'876



5'631'725



89.48%





Zurich, le 26 mars 2018 - Le 22 décembre 2017, le groupe de médias Tamedia avait déposé une annonce préalable en vue de l'offre publique d'achat de l'intégralité des actions de la société Goldbach Group SA (ISIN CH0004870942). Le 2 février 2018, Tamedia SA a publié le prospectus d'offre détaillé pour la reprise de Goldbach Group SA à CHF 35,50 par action nominative. Le résultat intermédiaire définitif confirme qu'à l'expiration du délai fixé pour l'offre au 20 mars 2018 à 16h00, 5'631'725 actions du groupe Goldbach ont été proposées à Tamedia. Cela correspond à 89.48% du nombre maximum des 6'293'876 actions Goldbach sur lesquelles porte cette offre.Les actionnaires qui n'ont pas encore proposé leurs actions peuvent le faire dans le cadre du délai complémentaire de dix jours boursiers entre le 27 mars et le 11 avril 2018, 16h00 HEC. Tamedia considère qu'à l'expiration du délai complémentaire, plus de 90% des actions Goldbach auront été proposées. Dans ce cas, Tamedia envisage d'indemniser les actionnaires minoritaires restants par un dédommagement au comptant, après l'exécution de l'offre, ainsi que de décoter le groupe Goldbach.Tamedia a déclaré l'offre comme conclue, sous réserve de la réalisation des conditions déterminées. L'offre est soumise aux restrictions et conditions indiquées dans le prospectus. Elle est notamment conditionnée à l'approbation de la Commission fédérale de la concurrence. Tamedia et Goldbach escomptent que cette approbation sera donnée en mai 2018 ou au plus tard en septembre 2018, dans le cas où un examen approfondi serait nécessaire. Il est donc attendu que l'exécution de l'offre, sous réserve de la satisfaction de toutes les conditions de l'offre, soit reportée en conséquence, comme le prospectus s'en réserve la possibilité.Le texte de l'annonce préalable, le prospectus de l'offre ainsi que toutes les informations concernant les restrictions de l'offre sont consultables à l'adresse www.tamedia.ch/goldbach Christoph Zimmer, responsable de la Communication & Affaires Publiques Tamedia+41 44 248 41 35, christoph.zimmer@tamedia.ch Tamedia est le plus grand groupe de médias privé de Suisse. Les plateformes digitales, les quotidiens, les hebdomadaires et les magazines de Tamedia offrent une vue d'ensemble rationnelle et sélective de l'actualité. Fondée en 1893, l'entreprise emploie environ 3'400 collaboratrices et collaborateurs en Suisse, en Allemagne, en Autriche, au Danemark, en France, en Israël, au Luxembourg et en Serbie. Tamedia est cotée à la Bourse suisse depuis 2000.Plus d'informations sur Tamedia pour les représentants des médias: www.tamedia.ch/fr/groupe/newsroom Dans la rubrique Newsroom, sous «Galerie», vous pouvez télécharger des images actuelles de l'entreprise libres de droits, comme celles des différents bâtiments avec le nouveau logo Tamedia lancé en janvier 2017. tensid.ch / 26.03.2018 07h21)