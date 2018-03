Résultats 2017 inférieurs aux attentes pour Telecom Italia, entrée du fonds Elliott

TELECOM ITALIA

Milan - Telecom Italia (Tim) a publié mardi soir des résultats 2017 globalement moins bons qu'attendu, alors que le fonds Elliott a annoncé son entrée au capital de l'opérateur où il pourrait jouer les troubles fêtes vis-à-vis du principal actionnaire, le groupe français Vivendi.Le bénéfice net part du groupe a reculé de 38% en 2017, à 1,1 milliard d'euros. En tenant compte des intérêts minoritaires, il atteint 1,28 milliard, en dessous du consensus d'analystes communiqué par Factset Estimates (1,5 milliard).Son chiffre d'affaires a en revanche progressé de 4,2%, à 19,8 milliards d'euros, en ligne avec ce que prévoyait le consensus (19,77 milliards).Le marché italien a progressé de 2,3% et les ventes au Brésil de 11,2%.Sur le seul quatrième trimestre, le chiffre d'affaires a atteint 5,1 milliards d'euros, en augmentation de 1,2%.L'Ebitda sur l'année s'élève pour sa part à 7,79 milliards d'euros, en recul de 2,6%, un chiffre inférieur aux attentes des analystes (8,5 milliards).Le groupe explique ce recul par des charges non récurrentes pour 883 millions d'euros, en raison principalement des restructurations en cours.Ces résultats ont été publiés le jour même où le fonds Elliott a annoncé détenir des actions Tim et réfléchir à faire entrer de nouveaux membres indépendants au conseil d'administration de l'opérateur, afin d'améliorer sa gestion.Le fonds n'a pas précisé combien il détenait pour le moment de capital ni depuis quand."En tant qu'investisseur de Telecom Italia, Elliott a dépensé du temps et des ressources importantes ces derniers mois pour analyser la compagnie", a indiqué à l'AFP un porte-parole du fonds."Selon Elliott, la gouvernance, l'évaluation, la direction stratégique et les relations de Telecom Italia avec les autorités italiennes seraient améliorées en remplaçant certains membres du conseil d'administration par de nouveaux directeurs complètement indépendants et hautement qualifiés", a-t-il souligné, en précisant que le fonds "étudiait des mesures pour atteindre cet objectif".Tout en précisant qu'il pourrait encore accroître sa participation, Elliott a néanmoins souligné qu'il ne voulait "pas prendre le contrôle de Telecom Italia".- Bond du titre -Le titre Tim a bondi mardi de 5,96% à 0,7722 euro, après que l'agence Bloomberg, citant des sources proches, a été la première à faire état de cette information.Bloomberg avait indiqué qu'Elliott, préoccupé par la chute du titre et les résultats peu convaincants de l'opérateur, était en train d'accumuler des actions Tim et réfléchissait à l'entrée de nouveaux membres indépendants au conseil afin de tenter de peser face à Vivendi, qui détient près de 24% du capital de l'opérateur."Nous respectons tous les actionnaires de Telecom Italia. Si Elliott trouve de la valeur dans Telecom Italia, nous en sommes enchantés", a réagi un porte-parole de Vivendi.Asati, l'association des petits actionnaires de Telecom Italia, a dit pour sa part accueillir "favorablement l'intérêt du fonds Elliott Management, qui pourrait contribuer à équilibrer l'influence de Vivendi (...), redéfinissant et donnant une nouvelle direction à la stratégie de la société dans le sens d'une croissance réelle et une création de valeur dans l'intérêt de tous les actionnaires".Depuis le départ en mars 2016 du directeur général Marco Patuano, le titre "s'est toujours détérioré", a déploré l'association.Cette dernière année, l'action a perdu 1,76%.Des membres indépendants du conseil d'administration de Tim ont déjà exprimé ces derniers mois leur hostilité à certains aspects de la politique de Vivendi, notamment sur la co-entreprise avec Canal+, retardant de manière conséquente un éventuel accord.Parallèlement à ses résultats, Telecom Italia a annoncé son nouveau plan stratégique 2018-2020.Le conseil a donné mandat au directeur général Amos Genish de lancer la procédure auprès de l'Agcom, le régulateur italien des télécoms, pour la séparation de son réseau, avec la création d'une entité légale séparée (Netco) contrôlée à 100% par Tim et dotée du personnel nécessaire pour fournir de services en gros de manière indépendante.L'opérateur entend par ailleurs rompre avec le passé en se concentrant sur l'innovation et la digitalisation. L'objectif est d'améliorer l'expérience client et développer la convergence, en offrant plus de vidéos, musique et jeux.En Italie, Tim va investir 9 milliards d'euros sur trois ans. Il entend notamment accroître la couverture haut débit, en couvrant 80% des foyers avec la fibre optique.cco/ob(©AFP / 06 mars 2018 23h31)