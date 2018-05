Le chiffre d'affaires de l'activité de moteurs et de soudage s'est apprécié de 8% sur un an. LEM a connu une croissance soutenue dans toutes les régions et a réalisé sa meilleure performance en Europe et en Asie. L'automatisation et les avancées en matière d'économie d'énergie ont été les principaux moteurs de croissance. L'entreprise a bénéficié d'un intérêt prononcé pour sa nouvelle ligne de produits avec inducteurs intégrés pour les petits moteurs et a pu maintenir sa part de marché.

La délocalisation de la production d'équipements solaires de l'Amérique du Nord vers l'Europe et la Chine s'est poursuivie. L'activité des énergies renouvelables et de l'alimentation électrique est ainsi stimulée par le secteur chinois et européen de l'énergie solaire, qui produit pour le marché mondial. L'activité éolienne a été faible dans la plupart des régions. LEM a entamé la mise en place d'une série de projets de réseaux électriques intelligents. Dans l'ensemble, le chiffre d'affaires s'est apprécié de 15% et LEM a pu défendre sa part de marché largement supérieure à 50%.

Une reprise mondiale des investissements dans les infrastructures et quelques projets spécifiques ont stimulé l'activité de la traction qui affiche une progression de 24%. LEM a enregistré un solide chiffre d'affaires avec des projets de trains légers et de locomotives en Inde et en Chine ainsi qu'avec des projets de mesures d'énergie et d'installations au sol (sécurité et maintenance) en Europe. En revanche, les activités ont été pratiquement nulles sur le marché des Etats-Unis. La part de marché mondiale du Groupe est restée stable.

Dans l'activité de la haute précision liée à des projets, le chiffre d'affaires a augmenté de 7%. En Chine, les projets HVDC de l'année précédente n'ont pas été relancés, d'où un certain ralentissement. Le marché médical mondial est demeuré stable, mais le segment des instruments de test et de mesure a connu un boom aux États-Unis et en Europe. La croissance a été favorisée par les applications de bancs d'essais des voitures vertes. Dans l'ensemble, la part de marché de LEM est restée inchangée, dépassant largement les 50%.

Le chiffre d'affaires du Groupe pour l'activité des voitures vertes a bondi de 75%. L'entreprise a enregistré une forte croissance sur tous les marchés importants. Les activités s'intensifient rapidement en Asie - surtout en Chine, en Corée du Sud et au Japon. LEM a plus particulièrement bénéficié de sa position de leader du marché en Chine. On observe un engagement croissant de grands constructeurs automobiles européens et nord-américains dans la mise en place de nouvelles plateformes de voitures électriques ou hybrides.

Le chiffre d'affaires de l'activité des voitures conventionnelles a accusé un recul de 17% sur un an. Ce fléchissement est dû à la mutation technologique en cours et à la faiblesse du marché automobile aux États-Unis.

Avril à mars



En milliers de CHF



2017/18



2016/17



Variation



Chiffres d'affaires



301 243



264 519



+13.9%



Prix de revient



(162 826)



(140 959)



Marge brute



138 416



123 560



+12.0%



Marge brute (en %)



45.9%



46.7%



Frais de vente



(30 540)



(26 700)



Frais administratifs



(24 892)



(25 246)



Frais de recherche et développements



(21 679)



(16 039)



Autres produits



412



182



Résultat opérationnel



61 719



55 758



+10.7%



Marge sur résultat opérationnel (en %)



20.5%



21.1%



Charges financières



(298)



(228)



Produits financiers



127



80



Effet de change



1 345



(642)



Résultat avant impôt



62 893



54 968



+14.4%



Impôt



(9 587)



(10 403)



Résultat net



53 306



44 566



+19.6%



Marge du résultat net (in %)



17.7%



16.8%





Nous avons consolidé notre position dominante sur le marché et enregistré la plus forte croissance de notre chiffre d'affaires depuis l'exercice 2010/11, en dépassant pour la première fois la barre des 300 MCHF. Les conditions économiques restées favorables tout au long de l'année ont généré des commandes record. Les tendances à l'automatisation, aux énergies renouvelables et à l'électromobilité ont plus particulièrement stimulé la croissance de LEM. Nous avons une nouvelle fois réalisé de solides marges d'exploitation tout en renforçant nos efforts de R&D et notre présence mondiale. Conscients de l'importance décisive de l'innovation dans un contexte marqué par l'évolution rapide du secteur de l'électronique de puissance, nous avons posé de nouveaux jalons pour notre croissance future. Parallèlement, nous veillons à l'efficacité de nos activités, a déclaré Frank Rehfeld, CEO de LEM.Le chiffre d'affaires du segment Industrie a progressé de 13% à 242,2 MCHF au cours de l'exercice 2017/18; l'augmentation a atteint 11,9% à taux de change constants. Le contexte économique favorable a profité à toutes les activités dans la majorité des régions. Les commandes ont ainsi affiché une hausse de 16,6% à 256,1 MCHF, ce qui a engendré un ratio book-to-bill de 1,06 sur l'année.En Chine, le chiffre d'affaires a crû de 18%, renforçant la position dominante du pays pour les ventes de LEM, représentant 31% du chiffre d'affaires du segment Industrie. Le chiffre d'affaires a progressé de 7% dans le reste de l'Asie et de 16% en Europe. En Amérique du Nord, le chiffre d'affaires a fléchi de 2% sous l'effet négatif de l'évolution des taux de change.Le résultat opérationnel s'est apprécié, passant de 43,9 MCHF l'année précédente à 51,2 MCHF à fin mars 2018. La marge sur le résultat opérationnel a également progressé de 20,5% à 21,1%.Le chiffre d'affaires du segment Automobile a atteint 59,0 MCHF au cours de l'exercice 2017/18, soit une progression de 17,5% sur un an. À taux de change constants, la hausse est de 19,0%. Pour la première fois chez LEM, l'activité des voitures vertes a généré un chiffre d'affaires supérieur à celle des voitures conventionnelles.LEM a enregistré sa plus forte croissance en Chine (+53%), en Corée du Sud (+91%) et au Japon (+17%). La Chine est le principal marché du groupe, avec 38% du chiffre d'affaires Automobile, suivi par les États-Unis (28%), la Corée du Sud (14%) et le Japon (11%).Le résultat opérationnel s'est établi à 10,5 MCHF, soit une baisse de 11,0% sur un an. La marge sur résultat opérationnel a atteint 17,8%, contre 23,5% pour l'exercice précédent. Le recul de la marge est imputable d'une part à la pression concurrentielle accrue sur le marché des voitures vertes et d'autre part, à l'augmentation des charges d'exploitation dans le cadre du déploiement de nouvelles ressources dans les départements de Recherche et Développement et de Vente. Ces effets ont été partiellement compensés par une augmentation des volumes et par des gains de productivité tant au niveau de la production que des services supports.Le Conseil d'administration a la certitude que la nomination de Frank Rehfeld au poste de Chief Executive Officer à compter du 1er avril 2018 place LEM en excellente position pour entamer une nouvelle phase de croissance et renforcer sa position sur le marché mondial.Au nom du Conseil d'administration et de la Direction générale, nous souhaitons exprimer notre gratitude au CEO sortant, François Gabella, qui a dirigé LEM avec succès, huit ans durant, pendant une période délicate, et a ainsi jeté les bases d'un avenir prometteur, a déclaré Andreas Hürlimann, président du Conseil d'administration de LEM. Le Conseil d'administration de LEM proposera l'élection de Monsieur Gabella en son sein lors de la prochaine Assemblée Générale des actionnaires, le 28 juin 2018, afin que l'entreprise puisse continuer de bénéficier de son savoir-faire et de ses connaissances du secteur.Norbert Hess, membre du Conseil d'administration depuis 2013, a annoncé son départ à la date de la prochaine Assemblée Générale des actionnaires. Pendant son mandat, Monsieur Hess a largement contribué à l'évolution positive du Groupe LEM. Le Conseil d'administration et la Direction générale remercient Norbert Hess pour ses précieux services et lui adressent leurs meilleurs voeux pour l'avenir.Pour l'exercice 2017/18, le Conseil d'administration a le plaisir de proposer à la prochaine Assemblée Générale la distribution d'un dividende de 40 CHF par action (35 CHF pour 2016/17), ce qui représente un ratio de distribution de 85,5%. Cette proposition de dividende est un signe de confiance en l'avenir de LEM. Elle est également conforme à la politique de LEM en la matière, laquelle prévoit de distribuer aux actionnaires nettement plus de 50% de son bénéfice net consolidé.Le management estime que l'élan économique actuel va accompagner les activités du segment Industrie. La croissance de LEM dans l'activité des voitures vertes devrait se poursuivre et surcompenser le ralentissement de l'activité des voitures conventionnelles. Mais les réglementations gouvernementales restent un facteur important pouvant engendrer une certaine volatilité. D'autre part, la concurrence accrue dans le domaine des voitures vertes va peser sur les prix. Enfin, des tensions géopolitiques ou la multiplication de barrières commerciales pourraient engendrer un risque baissier pour la croissance mondiale et nos activités.Conformément à la stratégie d'innovation de LEM, l'entreprise prévoit d'augmenter encore ses investissements dans la R&D. Les équipes R&D seront élargies et développeront de nouveaux savoir-faire sur les tendances industrielles actuelles. En 2018/19, LEM prévoit également un grand nombre de lancements de nouveaux produits.Compte tenu de tous les facteurs internes et externes, le management prévoit un exercice fructueux pour LEM.Andreas Hürlimann, président du Conseil d'administration, Frank Rehfeld, CEO depuis le 1er avril 2018, François Gabella, CEO jusqu'au 31 mars 2018, et Andrea Borla, CFO, proposeront une présentation détaillée des résultats du 4e trimestre et de l'exercice 2017/18 aujourd'hui, à 10h30 CEST lors d'une conférence pour les médias et les analystes, à Zurich.Suivez la conférence pour les médias et les analystes via une diffusion vidéo en direct . Le lien vers la webdiffusion et les diapos de présentation sont aussi disponibles dans la rubrique Relations Investisseurs du site Internet de LEM ( www.lem.com ), où la webdiffusion sera ultérieurement archivée.Le rapport financier complet est disponible à compter d'aujourd'hui, 23 mai 2018, sur www.lem.com/en/investors > Financial Reports.L'exercice financier court du 1er avril au 31 marsLEM est numéro 1 du marché des solutions innovantes et de haute qualité dans la mesure des paramètres électriques. Ses produits de base (les capteurs de tension et de courant) sont utilisés pour de nombreuses applications: moteurs et soudage, énergies renouvelables et alimentation électrique, traction, haute précision, voitures conventionnelles et voitures vertes. La stratégie de LEM consiste à exploiter les potentialités intrinsèques de son activité de base et à développer les opportunités se présentant sur les marchés actuels et les nouveaux marchés en y lançant de nouvelles applications. LEM est une entreprise mondiale de taille moyenne comptant environ 1'530 collaborateurs dans le monde entier. Le groupe dispose d'unités de production à Pékin (Chine), Genève (Suisse), Sofia (Bulgarie) et Tokyo (Japon), ainsi que de bureaux de vente régionaux, ce qui lui permet d'assurer un service sans faille dans le monde entier. LEM est cotée au SIX Swiss Exchange depuis 1986 sous le symbole LEHN.Andrea Borla (CFO)Tel.: +41 22 706 1250Email: investor@lem.com tensid.ch / 23.05.2018 07h02)