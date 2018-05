Résultats en croissance pour Schmolz+Bickenbach au premier trimestre

(développement après conférence téléphonique)Zurich (awp) - Schmolz+Bickenbach a avancé sur le chemin de la croissance sur les trois premiers mois de 2018. L'intégration du français Ascométal depuis le 1er février a eu des "effets significatifs" autant positifs que négatifs, a indiqué mardi la direction.Profitant d'une conjoncture favorable, de prix de vente légèrement plus élevés et de volumes en forte hausse, le sidérurgiste lucernois a enregistré un chiffre d'affaires globalement supérieur aux attentes, en hausse de 17,1% sur un an à 828,9 millions d'euros (981,5 millions de francs), indique Schmolz+Bickenbach dans un communiqué.Les analystes escomptaient en moyenne des ventes de 825,7 millions d'euros. Le bénéfice net a été multiplié par près de quatre à 59 millions, contre 16,5 millions il y a une année.L'intégration d'Ascométal s'est ressentie avec des volumes, des ventes et des postes de dépense plus élevés. Mais elle a également eu une effet négatif sur le bénéfice brut d'exploitation ajusté (Ebitda). Si l'Ebitda ajusté ressort en hausse de 5,6% à 70,3 millions d'euros, les analystes interrogés par AWP l'attendaient en moyenne à 71,4 millions. Les volumes de vente ont augmenté de 11,5% à 545 kilotonnes.Le chef des finances Matthias Wellhausen a relevé en conférence téléphonique qu'Ascométal avait subi une perte d'environ un million d'euros au niveau Ebitda lors des deux premiers mois. Le directeur général Clemens Iller a indiqué que l'intégration se déroulait comme prévue. Les structures internes d'Ascométal ont jusqu'ici été adaptées et l'intégration industrielle suivra dès le milieu de l'année.M. Wellhausen s'attend à ce que la firme française, dont le siège est à Hagondange dans le nord de la France, soit rentable dès cette année. Une marge de 8% est visée en 2021.PAS CONCERNÉ PAR LES SANCTIONS AMÉRICAINESToutes les régions ont contribué à la croissance des ventes. Schmolz+Bickenbach a notamment bondi de 18,5% en Europe, profitant d'une bonne situation conjoncturelle mais aussi de la reprise d'Ascométal, qui a progressé en France (+62%) et en Italie (+44%), deux de ses principaux marchés. La région Asie/Afrique/Australie s'est distinguée en affichant une hausse de 26,8%.La région Amériques a pour sa part progressé de 4,1%, portée par les Etats-Unis (+5,9%). Clemens Iller n'attend aucun effet négatif sur la marche des affaires suite aux sanctions américaines à l'encontre de personnalités russes. Il a déclaré n'avoir remarqué aucune réaction négative de la part de clients ou d'ailleurs. L'actionnaire principal de l'entreprise, Viktor Vekselberg, détient via ses véhicules de placement environ 42% des titres.Concernant les droits de douane, M. Iller a expliqué que Schmolz+Bickenbach livrait avant tout des produits en acier qui en sont exempts. "Le plus grave est l'incertitude", a-t-il dit, et les annonces perpétuelles du gouvernement américain inquiètent les clients.OBJECTIFS CONFIRMÉSPour la suite de l'exercice, le groupe alémanique a confirmé les objectifs affichés jusqu'ici, Clemens Iller ne voyant "aucun affaiblissement" des affaires. L'Ebitda ajusté est ainsi attendu dans le haut d'une fourchette de 200 à 230 millions d'euros. En termes de ventes, la direction escompte une poursuite de la croissance.M. Iller prévoit aussi "des négociations salariales difficiles". Les accords salariaux conclus ces dernières années aux Etats-Unis et en Europe étaient modérés malgré une bonne conjoncture, mais les revendications ont maintenant notablement augmenté.A la Bourse suisse, la nominative Schmolz+Bickenbach s'affichait en baisse de 2,01% à 0,76 franc aux alentours de 13h15, dans marché SPI en recul de 0,34%.tn/lie/al(AWP / 08.05.2018 13h50)